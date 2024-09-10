Отдадут и Курчатов: Гетман предположил, куда ВСУ "пропустят" в Курской области

Уже более месяца ВСУ держат под контролем более 100 населенных пунктов страны-агрессора России в Курской области. Операция украинских сил удалась очень удачной и из-за особенностей россиян на приграничных территориях.
Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных Сил Украины Алексей Гетьман. По его словам, россияне кардинально отличаются от украинцев в моменте, когда нужно отстоять свое.
В то время как украинские гражданские шли с голыми руками на вражеские танки, чтобы остановить их в 2022 году, уже в 2024 году россияне показали, что не способны даже на ополчение, когда их границу прорывают войска соседней страны и свободно заходят на их территорию.
Можно предположить, что и российский Курчатов отдадут вскоре без боя и сопротивления. Ведь россияне скорее начнут изучать слово паляница и привыкать к сине-желтым флагам, чем сопротивляться.
"Много лет в России культивировалась рабская психология. Об этом в свое время говорил еще Булат Окуджава, который сказал, что россияне - профессиональные рабы. Поэтому россиянам безразлично, кто ими будет руководить. Как они в восторге от российской власти, им нужен царь и пан, так они будут любить и нашу власть. Будут любить не триколор, а желто-синий флаг. Они много лет культивировалась философия раба", - убежден Гетьман.
Эксперт считает, что Украина не должна быть заинтересована в том, чтобы изменить сознание россиян, наша задача в другом - сделать так, чтобы они больше не имели возможности осуществлять агрессию не только в отношении Украины, но и в отношении Северного Кавказа и других.
"Мы не должны дать России кого-то или что-то захватывать. Пусть россияне с Китаем лучше разбираются. Они много проблем возникает, в частности, о договоре 1853 года, когда большинство китайской территории отошло России. В Китае активно сейчас поднимаются эти вопросы. Поэтому россиянам будет чем заниматься", - добавил он.
Смотрите видео о том, почему россияне не начали сопротивление во время проведения Курской операции:
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, снижение темпов продвижения ВСУ в Курской области связано с тем, что украинские силы достигли "оперативной глубины" своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику.
Ранее стало известно, что российские военные на Курщине у реки Сейм СОУ попали в оперативный котел. Там есть российские войска в большом количестве.
Главком Сирский накануне сообщил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.
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