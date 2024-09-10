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"Ситуация очень опасная": в ВСУ серьезно обеспокоены наступлением оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
10 сентября 2024, 01:20
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Максим Жорин заявил, что РФ может получить большое преимущество на фронте в случае захвата Покровска.
Покровск на карте, ВГУ
Российские оккупанты атакуют в направлении Покровска / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, скрин с DeepState

Российские оккупанты пытаются давить на Покровском направлении и им даже частично удается отодвинуть украинские силы. Ситуация на этом участке фронта до сих пор остается напряженной. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прямо рассказал, почему Покровск является очень важным населенным пунктом.

Покровск является очень важным логистическим городом. Враг хочет захватить его, потому что тогда у него появится больше возможностей для наступления.

"В случае взятия Покровска РФ может дальше пытаться продвигаться дальше в Донецкой области (а это прямой риск выхода на границу области), пробовать идти на юг или на Днепропетровскую область. Также это огромные проблемы с логистикой", - написал Жорин.

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Он добавил, что захват Покровска даст россиянам большое преимущество на фронте.

"Ситуация очень опасная, и не придавать ей такого значения просто невозможно", - добавил он.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Война в Украине - ситуация под Покровском

После того, как украинское командование перебросило под Покровск несколько опытных бригад, движение россиян забуксовало. Известно о контратаках, которые проводят бригада "Кара-Даг" НГУ, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада ВСУ.

По наблюдению Института изучения войны, украинским военным за это время удалось уже восстановить ранее утраченные позиции под самым Покровском - в юго-западной Галициновке и западной Михайловке. Оккупанты же продвигаются возле Торецка.

Наступление оккупантов, которое застопорилось, подтвердил 5 сентября и Главнокомандующий Александр Сырский.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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война в Украине вторжение России Покровск Максим Жорин
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