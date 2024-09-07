В бой бросили резервы: украинские войска контратакуют у Покровска – Forbes

Удачные действия бригады "Кара-Даг" в Селидово могут быть наиболее значимыми из последних контратак, пишет Forbes.

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ВСУ контратакуют на Покровском направлении / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, Сухопутні війська ЗС України

Наступление российских оккупантов на Покровском направлении забуксовало после того, как в бой вступили несколько резервных бригад Сил обороны Украины, которые проводят контратаки, а в некоторых местах отбрасывают захватчиков.

Несмотря на то, что 2-я общевойсковая армия РФ превосходит украинские силы на востоке примерно в четыре раза, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит менее вероятным, пишет Forbes.

В материале отмечается, что ВСУ держали в резерве четыре или пять бригад - каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Уже теперь эти резервы присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения.

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"Происходит именно то, что и предполагалось - украинские вооруженные силы начали контратаковать", - пишет российский пропагандист Евгений Норин.

Подробности контратак ВСУ

При этом уточняется, что не стоит ожидать кардинальных изменений вокруг Покровска. На сегодня бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии, 12 бригада "Азова" и 93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины - проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или незначительное отбрасывание россиян.

Подчеркивается, что ожесточенные действия бригады "Кара-Даг" в Селидово, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут быть наиболее значимыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

Журналисты пишут, что россияне должны пройти через Селидово, чтобы иметь возможность вести прицельный огонь по Покровску. Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и наступают, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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Ранее сообщалось о том, что россиян остановили под Покровском, враг переходит к обороне. Задачей Сил обороны является уничтожение врага, подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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