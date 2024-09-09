ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

Сырский доложил Зеленскому по обороне на Харьковщине и по активным действиям на территории России - в Курской области.

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Что с Покровском? Важное обращение Зеленского / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Вооруженные силы восстанавливают позиции на Донбассе. Особое внимание президент Владимир Зеленский обратил на Покровское и Кураховское направления.

В своем традиционном вечернем обращении в понедельник, 9 сентября, глава государства пояснил, что заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на передовой.

Президент, в частности, поблагодарил подразделения за стойкое отражение штурмов и восстановление позиций.

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Больше всего потерь Россия должна понести на Покровском и Кураховском направлениях, уверен он.

"Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности", - отметил Зеленский.

Отдельно Сырский доложил по обороне на Харьковщине и по активным действиям на территории России - в Курской области.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Покровск - ситуация на фронте

Сразу несколько аналитиков накануне заявили, что украинские силы оказались в шаге от окружения российскими оккупантами в районе Невельского. На фоне осторожных сообщений о застопорении наступления ВС РФ под Покровском, враг не сбавляет темпов и давит на наших военных на других участках этого направления.

Уже на утро 8 сентября было сообщено, правда, без подтверждения Генштаба, о якобы потере украинскими силами села Невельское (на карте часть этого района все еще обозначена серой зоной). Все еще под вопросом остается судьба Красногоровки.

По состоянию на утро 9 сентября ВСУ, по наблюдению аналитиков Института изучения войны, пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара.

Как писал Главред, весной 2025 года, в случае захвата Покровска и Часового Яра, Россия может пойти в новое крупное наступление - на Днепропетровскую область. Покровск и Часов Яр в этих планах играют решающую роль - они будут плацдармом для наступательной операции страны-агрессора.

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