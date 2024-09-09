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Выстоит ли Покровск и был ли шанс закончить войну: главные заявления Сырского в интервью CNN

Анна Ярославская
9 сентября 2024, 11:34
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Победить можно только в борьбе, считает главком. При этом сложно прогнозировать, что будет происходить на фронте в ближайшие полгода.
Александр Сырский
Александр Сырский сказал, был ли шанс закончить войну в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью американскому телеканалу CNN. Главред собрал для вас главные заявления главкома Сырского.

В чем цель операции ВСУ в Курской области

По словам Сырского, Курское направление всегда представляло угрозу. Страна-агрессор РФ намеревалась использовать его как плацдарм для дальнейших действий против Украины. В частности, после начала наступления на Харьковщине 10 мая оккупанты планировали нанести удар и на Сумщине.

Главком отметил, что Украина выбрала самое слабое место в обороне противника и провела операцию в Курской области.

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"Мы создали свою зону безопасности в районе Курска. Кроме того, мы взяли достаточное количество пленных. Мы создали "обменный фонд" для того, чтобы освободить наших военнослужащих, которые находятся в плену", - заявил Сырский.

Потеряет ли Украина Покровск

По словам Сырского, РФ сосредоточила на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но ВСУ лишили оккупантов возможности маневрировать своими частями и возможности перебрасывать свои части усиления с других направлений.

"Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно, и она принесет нам желаемый результат", - сказал он.

"Мы делаем все возможное, чтобы не потерять Покровск. Мы укрепляем там оборону. За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Так что наша стратегия работает", - добавил Сырский.

О мобилизации

По словам Сырского, в целом Украине удается поддерживать на должном уровне мобилизационные возможности и обеспечивать как восполнение потерь, так и подготовку новых подразделений.

"Благодаря слаженной работе всех органов государственной власти, военных органов, в первую очередь территориальных призывных пунктов. Мы поддерживаем эти показатели и обеспечиваем пополнение наших воинских частей", - сказал главком.

По его словам, вопрос морального духа – очень важное направление нашей работы.

"Мы снова говорим о Курской операции. Это был фактор, который существенно поднял моральный дух не только военных, но и всего населения Украины. То есть это был и остается стимулом, который поднял моральный дух наших военнослужащих, их стремление к победе", - объяснил главком.

О военной помощи

Сырский отметил, что задержки с военной помощью негативно сказываются на ситуации на фронте.

"Когда нечем стрелять, некому и нечем сдерживать противника, это, прежде всего, приводит к росту уровня потерь, росту наших потерь не только материальных ресурсов, но и человеческих. Эффективность применения войск тоже крайне снижается, в это приводит к потере территории", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что хотел бы, чтобы это оружие пришло раньше.

Об ударах вглубь России

По словам Сырского, дальнобойное оружие и разрешение бить по целям в России нужно ВСУ для того, чтобы поражать вражеские склады, базы, где хранится оружие и горючее для российской армии.

"Это вся логистика, которая обеспечивает переброску этого оружия на передовую. Конечно, это аэродромы, с которых ударная авиация российской армии использует ракетное оружие и управляемые авиабомбы. И опять же, они бьют по школам и населенным пунктам. Это цели. Конечно, мы будем применять [оружие большой дальности] против этого [таких целей]. Мы не воюем против мирных жителей, мы воюем против российской армии", - сказал Сырский.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Украинские ракеты и дальность их поражения / Инфографика: Главред

Что стало причиной потери F-16

Сейчас специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы истребителя. Результаты будут известны всем в ближайшее время.

Сырский отказался комментировать версию о том, что самолет F-16 был якобы сбит в результате дружественного огня.

"Летчик, который погиб, сбил две ракеты. Он просто атаковал, гоняясь за третьей крылатой ракетой, используя бортовое оружие", - добавил главком.

Был ли шанс закончить войну в 2022 году

По словам Сырского, на этот вопрос сложно ответить.

"Была возможность отбросить противника, возможность разбить миф о непобедимости российской армии. В Киеве было не так много подразделений и основная масса этих войск была сводными, это были подразделения, созданные из курсантов, из учебных частей, учебных центров. Именно их грамотное и продуманное использование, использование маневра, использование максимальных возможностей артиллерии, огневых возможностей танков показали, что даже при малых силах и правильной тактике можно и нужно добиваться побед, как небольших, так и более значительных", - сказал он.

Кроме того, по словам Сырского, всегда надо искать самое слабое место в обороне.

"Именно это и произошло под Киевом, и это же произошло под Харьковом, когда, казалось бы, в самый разгар наступления противника, по нему был нанесен точечный удар, в результате которого его оборона рухнула, что существенно повлияло на дальнейший ход войны", - отметил он.

Что будет происходить на фронте в ближайшие полгода

По словам Сырского, трудно прогнозировать на такой большой срок.

"Конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы делаем соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей вооруженных сил, наших потребностей. И, конечно, мы настроены на победу. И помощь наших партнеров, наших союзников нам очень помогла бы. Нам очень помогло бы, если бы все ограничения на применение оружия на территории Российской Федерации против военных целей были бы сняты", - сказал главком.

По его словам, победить можно только в борьбе.

"И мы все полны решимости победить. И опять же, Курская операция показала, что победа — это стимул, который поднимает моральный дух наших военных и всего нашего населения", - считает Сырский.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимр Зеленский на базе Рамштайн заявил, что Силы обороны Украины контролируют более 100 населенных пунктов в Курской области РФ. При этом страна-агрессор Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине. Также он сказал, в чем была цель контрнаступления на территорию России.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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