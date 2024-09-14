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РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину: в ВСУ раскрыли данные

Руслана Заклинская
14 сентября 2024, 19:36
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Количество россиян на Курском направлении выросло в 3-4 раза. Россияне пытаются замедлить наступление Украины, рассказал Вадим Мысник.
РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину: в ВСУ раскрыли данные
Количество россиян на Курском направлении выросло в 3-4 раза / Коллаж: Главред, фото: АЗОВ

Количество российских военных на Курском направлении значительно возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Об этом сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По его словам, в начале Курской операции на этом направлении враг удерживал около 11 тысяч военных. Теперь их количество, по разным оценкам, выросло до 30-45 тысяч.

"Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление", - отметил Мысник.

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В то же время он сказал, что российские войска увеличили обстрелы территории Черниговской и Сумской областей. Также россияне обстреливают собственную территорию - район Курской области, который контролируют ВСУ.

"За прошедшие сутки (13 сентября - Главред) враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по району Курской области, который контролируется Силами обороны, 127 обстрелов, в частности выпустил 37 КАБов", - рассказал спикер ОТГ "Северск".

Мысник подчеркнул, что ВСУ усложнили логистику россиян, взяв под контроль город Суджу. Он является важным логистическим узлом.

"Не зря мы взяли под контроль город Суджу - это один из транспортных логистических хабов, который буквально перерезает их группировку Север, - это Брянская, Курская, Белгородская области", - добавил спикер.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, в Курской области украинские десантники остановили попытку прорыва российских войск. В многочасовом бою украинцы уничтожили пять БМД, танк и БТР, а также несколько десятков российских военных. Остальные оккупанты сбежали.

ВСУ прорвали российскую оборону на границе в Курской области, проникнув на несколько километров вглубь территории России. Украинские инженеры, поддержанные дронами и танками, совершили неожиданный прорыв, который превзошел первоначальные ожидания, пишет Forbes.

Кроме этого, украинские подразделения освободили несколько населенных пунктов на Курщине. ВСУ взяли под контроль села Дуровка и Ветреное, сообщила мониторинговая группа DeepState.

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