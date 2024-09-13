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Россия может выбить ВСУ из Курской области: аналитик ISW назвал дату

Юрий Берендий
13 сентября 2024, 04:46
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Аналитик Института изучения войны отмечает, что Россия может попытаться выбить украинские войска с Курщины до зимы 2024-2025 года.
Россия может выбить ВСУ из Курской области: аналитик ISW назвал дату
Россия может попытаться выбить ВСУ из Курской области до зимы 2024-2025 года / Коллаж главред, фото: фото 36 ОБрМП им. Михаила Белинского, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

К зиме 2024-2025 года Россия может попытаться остановить операцию ВСУ в Курской области, если перебросит туда достаточно войск. РФ начала контратаки 11 сентября, но Институт изучения войны (ISW) пока не подтвердил заявления о захвате 10 населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки ISW Джордж Баррос в комментарии "Суспільному"

Он отметил, что российские контратаки не являются изменением тактики, поскольку войска действуют малыми подразделениями.

"Размер, масштабы и перспективы российской контратаки непонятны. Кремль может попытаться ликвидировать украинское выступление до зимы 2024-25 годов", - сказал Баррос.

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Минобороны РФ заявило об отражении нескольких населенных пунктов, однако для подтверждения этой информации нужны дополнительные визуальные доказательства.

Баррос считает, что Россия сможет выйти на границу Курской области, если направит туда большие силы и сосредоточит на этом направлении ресурсы.

По его словам, Путин, в таком случае, стоит перед выбором, готов ли российский диктатор выделить десятки тысяч солдат для защиты дополнительного 1000-километрового участка фронта между Беларусью и Харьковской областью Украины.

"Если да, и если россияне инвестируют значительные ресурсы в оборону своей границы, то это резко увеличит потребности России в ресурсах для ведения затяжной войны против Украины в течение многих лет и, вероятно, ухудшит способность России накапливать решающую силу в оккупированной части Украины", - сказал он.

Баррос также отметил, что даже в случае потери контроля ВСУ поддержка Украины не уменьшится, а может возрасти, поскольку западные страны увидят способность Украины действовать на территории России без эскалации конфликта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на Курщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска прорвали окружение украинскими силами у реки Сейм в Курской области, где были заблокированы еще в августе, сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке. По его данным, россияне оттеснили ВСУ из района села Коренево и захватили Краснооктябрьское, Снагость и Комаровку.

Ситуация в Курской области обостряется, и Украина переходит к обороне, заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, на прорыв украинской обороны в Курской области было брошено более 35 тысяч оккупантов.

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