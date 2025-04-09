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- Филипп Киркоров почтил память матери
- Путинист провел этот день с детьми
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отпраздновал день рождения покойной матери.
Как стало известно, путинист отметил событие в компании детей и устроил тихий праздник.
Киркоров утверждает, что хотел побыть в тишине, поэтому в этот день был с Аллой-Викторией и Мартином.
"Был день рождения у моей мамы. Решил провести в тишине, дома, с детьми", - поделился любитель диктатора Путина.
Напомним, Виктория Марковна умерла в 1994 году от рака, а недавно умер и отец путиниста - Бедрос Киркоров. На похороны приехали дети Филиппа из ОАЭ, где учатся в школе.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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