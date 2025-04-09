Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

Элина Чигис
9 апреля 2025, 21:49обновлено 9 апреля, 22:21
62
Филипп Киркоров не удержался и отметил важный день.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - новости / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров почтил память матери
  • Путинист провел этот день с детьми

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отпраздновал день рождения покойной матери.

Как стало известно, путинист отметил событие в компании детей и устроил тихий праздник.

видео дня

Киркоров утверждает, что хотел побыть в тишине, поэтому в этот день был с Аллой-Викторией и Мартином.

Филипп Киркоров сбросил вес
Филипп Киркоров похудел после смерти отца / фото: росСМИ

"Был день рождения у моей мамы. Решил провести в тишине, дома, с детьми", - поделился любитель диктатора Путина.

Бедрос Киркоров, Виктория Киркорова
Родители Филиппа Киркорова / instagram.com, Филипп Киркоров

Напомним, Виктория Марковна умерла в 1994 году от рака, а недавно умер и отец путиниста - Бедрос Киркоров. На похороны приехали дети Филиппа из ОАЭ, где учатся в школе.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:55Война
Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

22:47Политика
Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

Нужно ли Украине восстанавливать Каховскую ГЭС: ответ эксперта

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

"У нас новый член семьи": Александр Пономарев поделился счастьем

Последние новости

23:04

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

22:55

Зеленский анонсировал новые переговоры с США - названа главная тема и дата

22:54

"Просто не могу этого": Дорофеева и Кацурин признались, за что ценят свою половинку

22:47

Трамп разъярен из-за Путина больше, чем мы представляем - Зеленский

22:17

Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
22:04

Зеленский созвал военное командование: обсуждали все направления фронта

21:50

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

21:49

Путинист Филипп Киркоров устроил праздник после смерти отца - детали

21:40

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

Реклама
21:26

Ошибки в одежде после 40 - топ-10 антитрендов для женщин

21:22

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

20:53

Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

20:50

Куда лучше спать головой: известный йог поделился советами

20:43

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Реклама
19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

19:14

"Не медлите": Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

19:12

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

19:10

США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампамнение

19:06

Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

18:51

Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цветВидео

18:43

Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчасВидео

18:38

Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

18:22

РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

18:22

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивитВидео

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

Реклама
17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

16:30

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в пленВидео

16:21

Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителейВидео

16:11

Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

16:11

Цена полетит вниз: эксперт ответил, когда в Украине подешевеет бензин

16:03

"Золотой куш" с неба: апрель приготовил приятные сюрпризы для ТОП-4 знаков

15:57

Трамп может договорится с Путиным: появился тревожный прогноз

15:56

Европа боится ослабления обороны НАТО на фоне угроз США - СМИ

15:49

Цена на лекарства формируется не в аптеках, а у производителей, - экономист

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять