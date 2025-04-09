Известная певица и ее сын едва не погибли в собственном доме - детали

Почти полгода Tayanna ходила по опасному краю.

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Tayanna новости - певица рассказала про опасное отравление / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Что произошло с Таянной и Даниэлем

Как долго певица с сыном прожили в опасной среде

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) поделилась жуткой историей о том, как вместе с сыном едва не лишилась жизни. Опасность подстерегала их в их собственном доме.

В Instagram артистка рассказала, что почувствовала себя плохо, когда зашла в дом. Она услышала писк газового датчика и позвонила специалистам, которые подтвердили утечку в доме угарного газа. Они же сообщили Решетняк, что до утра при таких неблагоприятных условиях она и сын могли не дожить.

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"Недавно, после обеда, пришла домой, сижу и чувствую, что у меня начинает болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо... Я прямо вырубаюсь. Начал пищать индикатор газовый на счетчике. Я вызвала службу газа. Они проверили все, и сказали, что в квартиру заходит угарный газ, и что мы могли вообще умереть с малым просто уже до завтра примерно. Такая история. Поэтому пожалуйста следите, у кого газовые котлы, колонки и все остальное, следите за всем, чтобы оно работало, потому что я сейчас даже говорить не могу нормально, забываю слова и мозг не варит", - рассказала Таянна.

Tayanna новости - певица рассказала про опасное отравление / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Наутро она вновь вышла на связь с поклонниками и сообщила, сто неисправная вытяжка, из-за которой угарный дым частично попадал в дом, травила ее и сына всю зиму. Им повезло, что они привыкли спать с открытыми окнами, иначе последствия могли наступить гораздо раньше.

При этом Таянна отметила, что всю зиму чувствовала себя неважно, но списывала это все на депрессию или гормональные сбои, хотя врачи утверждали, что проблем нет. Сейчас певица и 12-летний Даниэль чувствуют себя гораздо лучше.

Tayanna с сыном Даниэлем / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

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