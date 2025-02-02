"Расплакалась от страха": Tayanna призналась, почему боится свиданий с мужчинами

Решетняк поделилась, что именно вызывает у нее такую резкую реакцию.

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Tayanna личная жизнь - Таянна рассказала, чем ее пугают свидания / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Кратко:

Таянна призналась, что боится свиданий с мужчинами

Она рассказала, что вызывает у нее слезы в этой ситуации

Украинская певица Tayanna (настоящее имя Татьяна Решетняк) сделала необычное заявление. Артистка призналась, что перспектива свиданий с мужчинами вызывает у нее реакцию, близкую к панической атаке.

В своем блоге в Instagram она рассказала, что недавно ее мама предложила ей сходить на свидание с мужчиной. Однако, вместо заинтересованности в новом знакомстве, Таянна начала рыдать, как ребенок.

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"Я расплакалась от страха. Я сидела возле мамы и плакала, как маленькая, что я не хочу на свидание потому что устала думать о том, что нужно кому-то нравиться. А вдруг снова не получится", - написала певица.

Tayanna была три года замужем за саунд-продюсером Егором Глебом. В этом браке у артистки появился единственный сын Даниэль (2013). Также Таянна встречалась с продюсером Дмитрием Климашенко и музыкантом Филиппом Коляденко.

Tayanna личная жизнь - Таянна рассказала, чем ее пугают свидания / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

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