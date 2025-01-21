"Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

Таянна рассказала, что год для нее был очень сложным.

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Tayanna новости - Таянна рассказала о проблемах со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Кратко:

Таянна серьезно заболела

Сейчас артистка даже не может заниматься музыкой

Первый месяц 2025 года для украинской певицы Tayanna выдался непростым. Сейчас артистка жалуется на здоровье, из-за состояния которого она не может заниматься творчеством.

Об этом Таянна рассказала в своем блоге в Instagram. Ее организм дал сбой из-за переутомления, которое накопилось за последние несколько месяцев.

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"Жестко потрепал меня прошлый год так, что тело отказывается работать уже", - призналась она.

В результате певица сильно простудилась. Осложнения болезни пошли на горло и нос, из-за чего Таянна не может сочинять новые песни, пока ее организм не придет в норму. "Болезнь, уходи уже. Задолбала", - жалуется звезда.

Tayanna новости - Таянна рассказала о проблемах со здоровьем / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Кто такая Tayanna? Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.

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