"Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

Кратко:
- Таянна серьезно заболела
- Сейчас артистка даже не может заниматься музыкой
Первый месяц 2025 года для украинской певицы Tayanna выдался непростым. Сейчас артистка жалуется на здоровье, из-за состояния которого она не может заниматься творчеством.
Об этом Таянна рассказала в своем блоге в Instagram. Ее организм дал сбой из-за переутомления, которое накопилось за последние несколько месяцев.
"Жестко потрепал меня прошлый год так, что тело отказывается работать уже", - призналась она.
В результате певица сильно простудилась. Осложнения болезни пошли на горло и нос, из-за чего Таянна не может сочинять новые песни, пока ее организм не придет в норму. "Болезнь, уходи уже. Задолбала", - жалуется звезда.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица София Ротару вышла на связь с поклонниками в особенный для нее день, связанный с покойным мужем Анатолием Евдокименко.
Также певец и музыкальный продюсер Потап сменил псевдоним, и в презентации своего нового творческого альтер эго посмеялся над Украиной. Артиста критикуют в Сети.
Читайте также:
- Камалия рассказала, как скрывает развод от детей: "Они, конечно, знают"
- Екатерина Тышкевич обратилась к мужу и сделала публичное признание - причина
- Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит
Кто такая Tayanna?
Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) - украинская певица, автор-исполнитель. Бывшая солистка группы "Горячий шоколад". Принимала участие в Нацотборах на Евровидение от Украины в 2017 и 2018 годах, а также в проектах "Голос країни" (4 и 5 сезон) и "Танці з зірками" (6 сезон). В 2019-2020 была ведущей проекта "ЖВЛ" на 1+1.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред