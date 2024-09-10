'Переломный момент': британский генерал заявил, удержат ли ВСУ Курщину

Генерал считает, что с военной точки зрения глупо удержать всю захваченную территорию.

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Сколько территорий России могут контролировать ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен заявил, что Украина намерена удерживать захваченную территорию в Курской области России в течение определенного времени, сколько потребуется.

По мнению генерал-майора Великобритании в отставке, Силы обороны не смогут удерживать всю захваченную территорию в Курской области. Поэтому нужно определить, какая территория в Курской области является жизненно важной, что является ключевым объектом, и в соответствии с этим формировать стратегию, передает 24 канал.

-"Именно поэтому, по моему мнению, украинские войска уничтожают некоторые мосты в Курской области - это часть стратегии, которая помогает Украине удерживать территории", - отметил Чепмен. видео дня

По его словам, с военной точки зрения глупо удержать всю захваченную территорию. К тому же если Россия перебросит на Курское направление многочисленные силы, то украинское командование примет правильное решение об отступлении. Например, как это было во время битвы за Бахмут, когда целью украинцев было максимальное уничтожение российских сил.

На сколько продвинулись ВСУ на Курщине / скриншот: deepstatemap

Захваченная часть Курской области - это психологически ключевая территория, которая, кстати, делает невозможным замораживание войны.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении. Украина сохраняет определенные рубежи в Курской области и ежедневно доказывает миру, что Россия может проиграть эту войну, заявил президент, но для этого нужна решимость всех в мире.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об удивительных результатах операции под Курском. Сейчас под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Сырский также уточнил, что бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

Олег Жданов рассказал, почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска. Кремль может быть вынужден позволить российскому Генштабу снять войска с фронта из-за недостатка сил для обороны Курской области, поскольку Россия пытается закрыть пробелы за счет срочников.

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