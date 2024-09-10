Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

Российские оккупанты активизировали боевые действия на юге Украины. В частности, за минувшие сутки на Херсонском направлении враг применил рекордное количество дронов. Об этом в эфире "Суспільне онлайн" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
По его словам, сейчас российские войска наиболее активно давят на позиции ВСУ на левом берегу Днепра, в частности в Херсонской области.
Как отметил Лиховий, 9 сентября российская армия осуществила более 330 ударов дронами-камикадзе, что стало наибольшим количеством атак за последние месяцы. Основной удар пришелся на Херсонскую область.
"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов с БпЛА. Их было за вчера 224", - рассказал представитель ОСУВ.
Кто такой Дмитрий Лиховий
Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией.
Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия
Бои на Юге Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска почти ежедневно обстреливают Херсон артиллерией, однако пока не имеют возможности проводить наступательные операции в направлении города. Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что в следующем году оккупанты будут пытаться выйти на границы Донецкой области, в частности в направлениях Покровска, Славянска, Краматорска и Доброполья, но не будут продвигаться в сторону Днепра или Запорожья.
По словам бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнёва, в ближайшее время российские силы сосредоточат усилия на юге Запорожской области, где попытаются захватить новые территории.
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