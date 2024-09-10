Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

В ОСУВ "Таврия" отметили, что россияне за минувшие сутки применили рекордное количество дронов для ударов в основном по Херсонской области.

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Оккупанты активизировались на юге Украины / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты активизировали боевые действия на юге Украины. В частности, за минувшие сутки на Херсонском направлении враг применил рекордное количество дронов. Об этом в эфире "Суспільне онлайн" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, сейчас российские войска наиболее активно давят на позиции ВСУ на левом берегу Днепра, в частности в Херсонской области.

Как отметил Лиховий, 9 сентября российская армия осуществила более 330 ударов дронами-камикадзе, что стало наибольшим количеством атак за последние месяцы. Основной удар пришелся на Херсонскую область.

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"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов с БпЛА. Их было за вчера 224", - рассказал представитель ОСУВ.

Кто такой Дмитрий Лиховий Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия

Бои на Юге Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска почти ежедневно обстреливают Херсон артиллерией, однако пока не имеют возможности проводить наступательные операции в направлении города. Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что в следующем году оккупанты будут пытаться выйти на границы Донецкой области, в частности в направлениях Покровска, Славянска, Краматорска и Доброполья, но не будут продвигаться в сторону Днепра или Запорожья.

По словам бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнёва, в ближайшее время российские силы сосредоточат усилия на юге Запорожской области, где попытаются захватить новые территории.

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