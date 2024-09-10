Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии.

https://glavred.info/techno/rasshirenie-cifrovyh-dokumentov-v-diji-v-mincifry-rasskazali-o-novyh-uslugah-10595804.html Ссылка скопирована

У "Дія" появились новые цифровые документы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот diia.gov.ua

Возможности украинцев в приложении "Дія" расширяются - теперь там можно сохранить больше важных документов. Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени добавились в список цифровых документов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении. видео дня

Более того, свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Как отметили в Минцифры, достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка.

Цифровые документы появятся в "Дії" автоматически при условиях:

Наличие записи в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и указанный налоговый номер в документе.

Гражданин должен быть в возрасте 14+ с верифицированным налоговым номером.

Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

Нововведения в приложении "Дія" - последние новости

Кстати, недавно стало известно, что в "Дії" готовят пять важных фукнций. Минцифры работает над переводом сервисов из оффлайна в онлайн. Вскоре в "Дії" будут доступны еще пять нововведений, сообщает министр Михаил Федоров.

Кроме этого, в приложении "Дія" стартовал Национальный кэшбек. Главред рассказал, как получить до 3000 гривен в месяц.

В Минобороны отметили, что военнообязанные будут получать штрафы через "Дію" и рассказали, кого это касается.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред