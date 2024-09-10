Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

Возможности украинцев в приложении "Дія" расширяются - теперь там можно сохранить больше важных документов. Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени добавились в список цифровых документов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.видео дня
Более того, свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Как отметили в Минцифры, достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка.
Цифровые документы появятся в "Дії" автоматически при условиях:
- Наличие записи в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и указанный налоговый номер в документе.
- Гражданин должен быть в возрасте 14+ с верифицированным налоговым номером.
Что такое "Дія"?
"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.
Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:
- оплата штрафов за нарушение ПДД;
- оплата долгов по исполнительным производствам;
- возможность делиться копиями цифровых документов;
- проверка действительности цифровых документов другого человека.
Нововведения в приложении "Дія" - последние новости
Кстати, недавно стало известно, что в "Дії" готовят пять важных фукнций. Минцифры работает над переводом сервисов из оффлайна в онлайн. Вскоре в "Дії" будут доступны еще пять нововведений, сообщает министр Михаил Федоров.
Кроме этого, в приложении "Дія" стартовал Национальный кэшбек. Главред рассказал, как получить до 3000 гривен в месяц.
В Минобороны отметили, что военнообязанные будут получать штрафы через "Дію" и рассказали, кого это касается.
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