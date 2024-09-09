Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купить

Компания Apple провела масштабную презентацию, где представила новую серию iPhone 16, инновационные наушники и смарт-часы.

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Новый iPhone 16 - Презентация Apple 9 сентября 2024 года / Коллаж: Главред, фото: Apple

Компания Apple устроила масштабную осеннюю презентацию Glowtime в понедельник, 9 сентября. На этой презентации была представлена новая линейка iPhone 16, инновационные наушники и смарт-часы. Уже известна дата выхода в продажу новой техники и её стоимость.

Подробнее можно прочитать в материале Главреда.

Новая линейка iPhone 16

Apple представила новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые имеют 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый дисплеи соответственно. У них есть кнопка управления камерой, с помощью которой. Также внедрен инструмент для доступа к Visual Intelligence, функции на базе искусственного интеллекта, доступной в iOS 18. Она может рассказать о любом предмете, на который вы наведете камеру.

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Основная камера имеет 48 мегапикселей, а также 12-мегапиксельный телеобъектив и новую ультраширокую камеру с макрорежимом. Модели работают на новом чипе А18. Процессор имеет 6 ядер, а графический процессор - 5 ядер. iPhone 16 и 16 Plus имеют более крупные аккумуляторы.

Эти смартфоны будут доступны для предварительного заказа уже с этого дня, но широко доступны будут 20 сентября. Их цена будет стартовать с 799 и 899 долларов соответственно.

iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max имеют более высокие и широкие размеры, чем стандартные модели iPhone 16 - 6,3 дюйма и 6,9 дюймов соответственно. В этих смартфонах будет использоваться чип А18 Pro с большим количеством ядер. Это поможет улучшить производительность искусственного интеллекта и машинного обучения.

В эти модели будет включена новая тепловая конструкция для борьбы с перегревом.

Стоит отметить, что стандартные модели iPhone 16 обновлены до 8 ГБ оперативной памяти. Модели iPhone 16 Pro оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75, который поддерживает подключение "5G Advanced". Стандартные модели iPhone 16 используют чип Qualcomm X70, который уже использовался в моделях iPhone 15.

Модели iPhone 16 Pro имеют улучшенную широкоугольную камеру с 48-мегапиксельным сенсором, что позволит улучшить качество снимков даже при низкой освещенности. Также она поддерживает видеозапись 4K120 кадров в секунду в полном HDR, которую можно использовать в режиме замедленной съемки или обычного видео.

Модели iPhone 16 Pro используют технологию штабелированных аккумуляторов, что приведет к увеличению емкости и увеличению срока службы. iPhone 16 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную зарядку MagSafe мощностью 20 Вт.

‌iPhone 16 Pro‌ стоит от 999 долларов за 128 ГБ и 1199 долларов за ‌iPhone 16 Pro‌ Max за 256 ГБ. Они будут доступны для предварительного заказа в пятницу и стартуют 20 сентября.

Новые смарт-часы Apple

Компания Apple представила новые смарт-часы Apple Watch Series 10. Эта серия имеет самый большой дисплей и самую тонкую конструкцию. У корпуса закругленные углы и более широкий формат, что обеспечивает больше пространства для взаимодействия с графикой и текстом на часах. Также известно, что экран стал на 40% ярче.

Часы будут работать на новом S10 SiP, который создан для производительности, энергоэффективности и интеллекта. Они смогут даже обнаружить признаки апноэ (остановки дыхания) во сне, при условии, что вы регулярно будете носить часы во время сна. Часы также будут иметь функцию отслеживания дайвинга.

В новой серии часов можно будет воспроизвести аудио прямо из динамика Watch. Apple Watch Series 10 будет доступен в новой полированной черно-джетовой алюминиевой отделке и полированной титановой отделке, которая поставляется в серебристом, золотом и сланцево-сером цвете, и он будет широко доступен 20 сентября.

Новые наушники Apple

Компания представила новые наушники AirPods 4. В них слегка изменилась форма и, как ожидается, она будет лучше подходить большему количеству форм ушей. Внутри находится чип H2, который обеспечит улучшенное качество звука и включит такие функции, как персонализированное пространственное аудио.

Также появится вторая модель AirPods 4, которая будет включать в себя поддержку активного шумоподавления и режима прозрачности. Когда наушники обнаружат, что вы с кем-то общаетесь, они автоматически снизят уровень громкости.

Стандартные AirPods 4 стоят 129 долларов, а AirPods 4 с ANC стоят 179 долларов. Оба доступны для предварительного заказа сегодня и будут широко доступны 20 сентября.

Компания рассказала о новых функциях для слуха в AirPods Pro. В наушниках второго поколения появятся функции для предотвращения и повышения осведомленности о потере слуха. Функция "Защита слуха" поможет пройти клинически проверенную проверку слуха. Также они будут иметь встроенную функцию слухового аппарата.

Apple не выпустила новую версию наушников AirPods Max, но представила новые цвета. Также известно, что они будут поддерживать зарядку USB-C. Купить наушники в новых цветах можно будет по предварительному заказу за 549 долларов. Широко доступны они будут 20 сентября.

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