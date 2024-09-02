Национальный кэшбэк стартовал в Украине: как получить до 3000 гривен в месяц

Бета-тестирование программы "Национальный кэшбек" стартовало в приложении "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
Что известно о программе "Национальный кэшбек"?
"Нацкэшбек в Действии. Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства - начался бета-тест. Обновите Дію, присоединяйтесь через приложение к Национальному кэшбеку и получайте до 3 тысяч гривен ежемесячно", - написал Федоров.
Кто такой Михаил Федоров
Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
По словам министра цифровой трансформации, президент инициировал программу для поддержки украинского бизнеса и граждан, ее реализует Минэкономики, а чтобы получать кэшбек было так же просто, как заказать такси, запустили Нацкешбек в Дії.
"Первый месяц программа будет работать в формате бета-теста. Поддерживайте экономику - выбирайте украинское", - отметил министр.
Как пользоваться Нацкешбеком?
Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карту раз в месяц до 20 числа следующего месяца. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.
Как присоединиться к Национальному кэшбеку?
Чтобы присоединиться к программе:
- Откройте специальный счет в банке (это уже можно сделать через мобильные приложения и отделения таких банков: Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Аккордбанк)
- Обновите мобильное приложение "Дія"
- Выберите в приложении услугу Национальный кэшбек
- Отметьте карту для выплат кэшбэка
Кэшбек уже начисляют в магазинах сетей Аврора, АТБ, Novus, Экомаркет, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек "АНЦ".
На что можно потратить полученные средства из Национального кэшбэка?
Полученные средства тратьте на:
- коммунальные услуги;
- медицинские услуги;
- транспорт;
- мобильную связь;
- спорт;
- кино;
- донаты на Силы обороны;
- инвестиции в военные облигации;
Перечень продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбэк, ищите по ссылке.
Что такое кэшбек?
Кэшбек - мгновенный или отсроченный возврат части средств покупателю (в денежной или неденежной форме), потраченных на оплату товаров или услуг, с целью повышения объемов продаж.
Используется в банковских картах, интернет-торговле, игорном бизнесе и др, пишет Википедия.
Кстати, недавно стало известно, что в "Дії" готовят пять важных фукнций. Минцифры работает над переводом сервисов из оффлайна в онлайн. Вскоре в "Дії" будут доступны еще пять нововведений, сообщает министр Михаил Федоров.
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