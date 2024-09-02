Национальный кэшбэк стартовал в Украине: как получить до 3000 гривен в месяц

Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства.

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Федоров рассказал о новых функциях в Дії / коллаж Главред, УНИАН

Бета-тестирование программы "Национальный кэшбек" стартовало в приложении "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

Что известно о программе "Национальный кэшбек"?

"Нацкэшбек в Действии. Получайте 10% компенсации за покупку товаров украинского производства - начался бета-тест. Обновите Дію, присоединяйтесь через приложение к Национальному кэшбеку и получайте до 3 тысяч гривен ежемесячно", - написал Федоров.

Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. видео дня В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

По словам министра цифровой трансформации, президент инициировал программу для поддержки украинского бизнеса и граждан, ее реализует Минэкономики, а чтобы получать кэшбек было так же просто, как заказать такси, запустили Нацкешбек в Дії.

"Первый месяц программа будет работать в формате бета-теста. Поддерживайте экономику - выбирайте украинское", - отметил министр.

Как пользоваться Нацкешбеком?

Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карту раз в месяц до 20 числа следующего месяца. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

Как присоединиться к Национальному кэшбеку?

Чтобы присоединиться к программе:

Откройте специальный счет в банке (это уже можно сделать через мобильные приложения и отделения таких банков: Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Аккордбанк) Обновите мобильное приложение "Дія" Выберите в приложении услугу Национальный кэшбек Отметьте карту для выплат кэшбэка

Кэшбек уже начисляют в магазинах сетей Аврора, АТБ, Novus, Экомаркет, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек "АНЦ".

На что можно потратить полученные средства из Национального кэшбэка?

Полученные средства тратьте на:

коммунальные услуги;

медицинские услуги;

транспорт;

мобильную связь;

спорт;

кино;

донаты на Силы обороны;

инвестиции в военные облигации;

Перечень продавцов, производителей и товаров, за которые начисляется кэшбэк, ищите по ссылке.

Что такое кэшбек? Кэшбек - мгновенный или отсроченный возврат части средств покупателю (в денежной или неденежной форме), потраченных на оплату товаров или услуг, с целью повышения объемов продаж. Используется в банковских картах, интернет-торговле, игорном бизнесе и др, пишет Википедия.

Кстати, недавно стало известно, что в "Дії" готовят пять важных фукнций. Минцифры работает над переводом сервисов из оффлайна в онлайн. Вскоре в "Дії" будут доступны еще пять нововведений, сообщает министр Михаил Федоров.

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