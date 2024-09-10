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Украина готовит "разрушительный" ответ: в МИД отреагировали на передачу Ираном ракет РФ

Руслана Заклинская
10 сентября 2024, 20:41
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Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией и планирует дальнейшие действия в отношении Ирана, заявил Герогий Тихий.
Украина готовит 'разрушительный' ответ: в МИД отреагировали на передачу Ираном ракет РФ
Разорвет ли Украина дипотношения с Ираном после передачи ракет России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Украина примет разрушительные меры, в частности может разорвать дипломатические отношения с Ираном, если подтвердится информация о передаче Ираном баллистических ракет России и эти ракеты применят. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге.

"Я не буду уточнять сейчас, что именно имеется в виду под "разрушительными последствиями", чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но могу сказать, что все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипломатических отношений - Главред), есть на столе", - сказал он.

Тихий подчеркнул, что, в случае подтверждения факта передачи и применения ракет, будут серьезные последствия. Спикер МИД отметил, что эта ситуация имеет широкое значение и влияет не только на безопасность Украины, но и на безопасность в Европе и на Ближнем Востоке.

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"На самом деле контекст этих действий Ирана значительно шире, и углубленное военно-техническое взаимодействие между Ираном и Россией создает прямые угрозы безопасности всему региону Европы и Ближнего Востока... Поэтому мы, конечно, призываем наших партнеров, международное сообщество усилить давление на официальный Тегеран, на Москву с целью сохранения международного мира и безопасности и нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет для Европы и для Ближнего Востока", - подчеркнул Тихий.

По его словам, МИД внимательно следит за развитием событий и в ближайшее время "вы увидите еще шаги от МИД в этом направлении".

Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров.Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

По данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, Россия получила от Ирана более 200 ракет. Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

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