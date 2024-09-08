На прицеле крупные города: экс-глава МО назвал цели ударов баллистикой из Ирана

В обмен на свои беспилотники и ракеты Тегеран получил военные технологии, пишет FT.

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Иран передал РФ баллистические ракеты / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Баллистические ракеты класса "земля-земля", которые Иран передал РФ, имеют дальность действия до 120 км и, вероятно, будут использоваться страной-агрессором для ударов по инфраструктуре и северным городам вблизи границы, таким как Харьков и Сумы.

Украинские чиновники не исключают, что поставка иранских ракет малой дальности позволит России развернуть свои гиперзвуковые ракеты большой дальности "Кинжал" для поражения целей в глубине Украины, пишет Financial Times.

По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, иранские ракеты представляют "огромную угрозу".

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"Их отправят, чтобы уничтожить украинскую энергетическую систему, скорее всего, в городах", — сказал он. "Это, скорее всего, означает больше смертей среди мирного населения по всей стране".

В обмен на свои беспилотники и ракеты Тегеран получил большее сотрудничество в сфере безопасности от Москвы и военные технологии, предупреждают в украинской разведке.

Передача баллистических ракет в Россию "будет означать резкое усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", — сказал представитель Совета национальной безопасности США Шон Сэветт.

Издание резюмирует, что поставка иранских ракет РФ, вероятно, подстегнет новые просьбы президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам разрешить его войскам использовать американские ракеты большой дальности для поражения целей на территории России.

Передача баллистических ракет Тегераном Москве

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани подтвердил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

"Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках экономического и политического сотрудничества. С другой стороны, россияне сотрудничают с Ираном, чтобы обойти санкции. Мы должны обеспечить импорт соевых бобов, кукурузы и пшеницы, чтобы удовлетворить наши потребности. Одна часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть — отправку военных дронов в Россию", — сказал Ардестани.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

Добавим, что КНДР передает России ракеты, которые захватчики потом атакуют Украину. Согласно сведениям CNN, эксперты проанализировали компоненты ракет и пришли к выводу, что большинство из них – производства Запада.

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