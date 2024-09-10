США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России: что известно

Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США.

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Украина сможет атаковать ATACMS российские аэродромы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

США намерены в среду, 11 сентября, через госсекретаря Энтони Блинкена объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в том числе ракетами ATACMS.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) поделилась репортер издания Axios Джулигрейс Бруфке. Журналистка сослалась на разговор с конгрессменом, главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом, который обсуждал это с самим Блинкеном.

Маккол сказал, что такое заявление Блинкен сделает во время визита в Киев. Сам визит, согласно сообщению пресс-службы Госдепа, состоится уже завтра, 11 сентября.

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"Я говорил с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они позволят им (нанести удар по России ATACMS – ред.)", - заявил Маккол в интервью Бруфке.

Во время пресс-конференции в Лондоне, 10 сентября, Блинкен дал понять прессе, что данный вопрос еще обсуждается в Белом доме и окончательного решения по этому поводу пока нет.

Он добавил, что Байден как раз должен обсудить применение Украиной западных ракет вглубь России с британским премьером в пятницу, 13 сентября.

СМИ ранее писали, что подтолкнуть США к разрешению Украине атаковать военные объекты РФ на большом расстоянии их ракетами может подтверждение поставок Ираном баллистических ракет Кремлю.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Удары по России — что говорили в США и в Украине

Украина уже долгое время требовала от США разрешить ей наносить более глубокие удары по военным целям оккупантов в России. Но до недавнего времени администрация Байдена на этот счет высказывалась категорически.

В интервью NBC News президент Владимир Зеленский отметил, что Америка должна дать "зеленый свет" хотя бы на применение имеющихся дальнобойных ракет по России.

Главной целью таких глубоких ударов станут военные аэродромы, которые россияне используют для обстрелов Украины. Однако, по мнению майора ВСУ Алексея Гетьмана, под ударом окажутся и военно-промышленные заводы.

"Конечно, по всем объектам мы ударить не сможем, но мы сможем усложнить производство тех же ракет и боеприпасов", — отметил Гетьман.

В то же время эксперт Александр Кочетков в блоге Главреда замечал, что дальности ATACMS для таких целей просто не хватит.

Ранее СМИ писали, что США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км. Они, по мнению Кочеткова, могут появиться в Украине не раньше 2025 года, даже если решение об их передачи примут уже завтра.

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