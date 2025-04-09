Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

Технические переговоры по тексту соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о полезных ископаемых начнутся уже в эти выходные, отметил Шмыгаль.

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Названы основные "красные линии" для Украины в соглашении с США по ископаемым / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

У Украины есть "красные линии" в рамках переговоров с США

Украинская делегация отправится в США для обсуждения деталей соглашения в конце недели

Украина имеет четко определенные "красные линии" в переговорах с США по доступу к украинским минералам. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном с еврочиновниками брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля, передает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о так называемом "соглашении о недрах", Шмыгаль назвал три ключевых принципа, которые Украина считает незыблемыми:

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соблюдение Конституции Украины,

соответствие евроинтеграционным обязательствам,

уважение к нормам международного права.

Кроме того, он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть партнерским - на равных условиях для обеих сторон.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", - сказал Денис Шмыгаль.

Что предусматривает рамочное соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым / Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская делегация планирует в конце этой недели совершить визит в Соединенные Штаты Америки для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. По данным Bloomberg, встречи могут состояться 11-12 апреля, сообщили украинские чиновники, знакомые с деталями подготовки.

Украина уже сформировала свое видение содержания будущего соглашения. При этом ключевым условием для Киева остается полное соответствие этого документа евроинтеграционному курсу государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Между тем, как сообщает Politico, Украина заинтересовала президента США Дональда Трампа участием в соглашении о полезных ископаемых, чтобы удержать его поддержку. Издание отмечает, что Трамп проявил интерес к сотрудничеству с Украиной, однако мотивируется преимущественно возможностью получить из этого финансовую выгоду, а не стремлением к длительному миру.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

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