Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразит

Домашнее средство со стиральным порошком идеально подходит для уборки.

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Домашнее средство для мытья унитаза / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как легко помыть унитаз

Как сделать средство для уборки

Средство для очистки унитаза можно сделать собственными руками из простых ингредиентов. Оно будет прекрасно справляться с грязью и дешево стоить.

В частности, автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, как сделать моющее средство из соли и стирального порошка, пишет Главред.

Как сделать домашнее средство для мытья унитаза

По ее словам, чистящее средство можно очень легко сделать. Все что вам понадобится, вероятно, уже есть дома.

Смешайте одну столовую ложку стирального порошка, одну столовую ложку соли, две столовые ложки уксуса, четыре столовые ложки спирта или водки и 200 миллилитров воды.

"Стиральный порошок предназначен для удаления стойких загрязнений, поэтому идеально подходит для уборки. Он не только поможет удалить пятна и грязь благодаря своим чистящим свойствам, но и оставит после себя приятный аромат", - подчеркнула женщина.

Чтобы готовое средство было удобно использовать, перелейте его в бутылку с дозатором.

Как использовать средство со стиральным порошком

По словам женщины, это средство легко справится с грязью в унитазе.

Сначала перемешайте смесь, а затем равномерно распределите его внутри унитаза. Оставьте средство на 10 минут, а затем почистите унитаз, как обычно.

Данное средство очистит всю грязь, избавит унитаз от неприятных запахов и продезинфицирует его.

Средство из стирального порошка и соли - видео:

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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