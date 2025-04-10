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Зачем во время стирки бросать колпачок в барабан: лайфхак, который покорил TikTok

Даяна Швец
10 апреля 2025, 02:30
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TikTok открыл уникальный "стиральный лайфхак" для ленивых.
стирка, порошок, стиральная машина
Как сделать стирку чище и легче / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Что будет, если бросить колпачок в барабан во время стирки
  • Какие существуют альтернативные способы дозирования

Мог бы кто-то подумать, что в 2025 году нас могут удивить лайфхаки о стирке? Однако, благодаря видео с TikTok таки удалось удивить чем-то новым, пишет Главред со ссылкой на Huffpost.

Пользовательница Илука показала, как ее парень бросает колпачок с жидким стиральным средством прямо в стиральную машину вместе с одеждой. Такой подход она назвала "странной привычкой", но в комментариях ее быстро заверили - это вовсе не редкость.

видео дня

Многие поддержали этот метод, отметив, что так колпачок остается чистым, не пачкается и не липнет. Даже специалисты по уборке не видят в этом ничего критичного или страшного. Например, Беки Рапинчук и Патрик Ричардсон подтвердили: это абсолютно нормально, если колпачок маленький и гладкий.

Но не все специалисты согласны с этим. Джеймс Джоун из компании Rinse предупреждает о рисках - колпачок может треснуть, застрять в фильтре или повредить одежду. А еще есть шанс, что моющее средство не растворится полностью, оставив следы.

"Колпачки для стирального порошка предназначены для дозирования порошка и не предназначены для цикла стирки. Большинство колпачков для стирального порошка не рассчитаны на трение в стиральной машине. Он может треснуть, сломаться или застрять в барабане или фильтре, что может привести к повреждению как вашей одежды, так и машины", - сказал Джеймс Джоун, соучредитель и главный операционный директор компании Rinse.

Еще одна проблема - что делать с бутылкой без колпачка. Эксперты советуют иметь запасной или использовать силиконовую ложку для дозирования - это и безопаснее, и удобнее.

"Если ваша машина не имеет дозатора или если вы предпочитаете добавлять порошок непосредственно в барабан, важно не наливать его непосредственно на одежду. Вместо этого всегда добавляйте любой порошок - жидкий, сыпучий или капсулы для стирки - в барабан перед загрузкой одежды. Поскольку вода сначала собирается на дне машины, этот метод позволяет порошку быстрее и тщательнее смешиваться с водой, активируя его в стиральной воде для оптимальной эффективности очистки", - говорят эксперты.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Главред-инфографика

Резюмируя, можно сделать вывод, что в целом лайфхак интересный, но требует осторожности. И, как всегда, лучше обратиться к инструкциям производителя, чтобы избежать лишних проблем.

"Для лучших результатов мы всегда советуем придерживаться инструкций производителя по правильному использованию и хранению средств для стирки. Это обеспечивает оптимальную эффективность очистки и безопасность", - подытожили эксперты.

Кстати, недавно ИИ озвучил крутой рецепт, как отмыть унитаз от желтого налета раз и навсегда.

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Что известно о HuffPost

HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия.

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