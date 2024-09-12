Времени осталось немного: когда начнутся удары по Украине иранскими ракетами

Иран передал России свои баллистические ракеты Fath-360 ближнего радиуса действия.

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Когда начнутся удары по Украине иранскими ракетами / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Иран передал России свои баллистические ракеты Fath-360 ближнего радиуса действия. Первые ракеты полетят в Украину "не раньше, чем через две недели". Об этом сообщает корреспондент BBC по вопросам безопасности Гордон Корера со ссылкой на источники в западной разведке.

Эти ракеты могут поразить цель на расстоянии 120 км. Они опасны, ведь они отличаются высокой точностью.

Как утверждается, полезная нагрузка этой ракеты составляет 150 кг. Передача иранских ракет позволит России расширить свои возможности на фронте.

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"Она дает России способности наносить больше высокоточных ударов. Мы оцениваем, что Россия будет использовать эти баллистические ракеты ближнего радиуса действия на линии фронта, что высвободит российскую авиацию для ударов в более глубоком украинском тылу", - говорится в сообщении.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета была разработана на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" Ирана, по сути, путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена ​​как 300 км. Особенностью данного поколения стало совершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, относится к семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

В Пентагоне также подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведёт к гибели ещё большего количества украинских гражданских лиц.

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