УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Курская операция Украины: РФ начала контрнаступление, а ВСУ переходят в оборону

Даяна Швец
12 сентября 2024, 03:00
15
Сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало.
Курская операция Украины: РФ начала контрнаступление, а ВСУ переходят в оборону
Ситуация на Курщине изменилась / Коллаж: Главред, фото: СтратКом, DeepState

В Курской области ситуация обостряется, поэтому Украина переходит в состояние обороны. Об этом в эфире "Киев24" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Она будет складываться таким образом, у кого из сторон будут какие средства, резервы и тому подобное. Но сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало. И поэтому надо на ключевых позициях, формировать системы обороны. В частности в районе, ограниченном рекой Сейм. И желательно, чтобы этот район освобождали от присутствия российских войск", - пояснил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

видео дня

Как заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, ситуацию для Сил обороны на Курщине нельзя назвать простой. Он объясняет, что для успешной защиты нужны резервы, которые уже были задействованы украинской стороной для наступления на этом направлении.

"Силы обороны во многом задействовали свои ресурсы для того, чтобы наращивать усилия по наступлению и теперь надо переходить в оборону. А враг сформировал группировку достаточно мощную и наращивает свои возможности. В целом эта ситуация была прогнозируемая и нам надо было заранее усиливать оборонительные возможности, строить системы обороны. А если есть какие-то возможности - нанести еще, об этом говорили западные источники говорили, еще одни наступательные действия на другом направлении", - добавил Романенко.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция - последние новости

Напомним, что РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области. Оккупанты переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из Коренево.

Кроме этого, Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском. Цель противника - деблокировать Глушковский район, вернуть контроль над трассой Коренево-Троицкое и над логистикой Коренево-Сафоновка с последующим облегчением логистики к северному фронту.

На фоне новых боев Зеленский рассказал о "плане победы" Украины. По словам президента, он в большинстве зависит от поддержки США и других партнеров и будет иметь психологическое, политическое и военное влияние на РФ, сказал президент.

Другие новости о фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курск Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

00:01 Синоптик
"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

22:28 Украина
Украину "жестко связали": в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны

Украину "жестко связали": в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны

21:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ее ждали, мы надеялись : что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой 41596

"Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой

Озлобленное и вседозволенное : Кристина Орбакайте поставила россиян на место 35893

"Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место

Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot : эксперт - об иранских ракетах 27793

"Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot": эксперт - об иранских ракетах

Гороскоп на завтра 12 сентября: Близнецам - экстремальный вызов, Козерогам - счастливый день 15317

Гороскоп на завтра 12 сентября: Близнецам - экстремальный вызов, Козерогам - счастливый день

Последние новости

03:00

Курская операция Украины: РФ начала контрнаступление, а ВСУ переходят в оборону

02:27

РФ получила от Ирана 200 ракет Fath-360: Маломуж ответил, возможны ли еще поставки

01:30

Тайная сестра-близнец: известный певец сделал необычное признание

00:50

Parfeniuk рассказал, как первый продюсер угрожал ему боевой гранатой

00:01

Почти 7-балльный шторм не отступает: в Украине бушует жесткая магнитная буря

Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - КузанКурская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан
11 сентября, среда
23:41

Войска РФ отказываются штурмовать Волчанск: в бой бросают необученных - ОТГ "Харьков"

23:33

Не берет трубку от Гарри: почему король Чарльз не хочет общаться с сыном

23:10

Волка могут найти только единицы: интересная головоломка на внимательность

23:08

"Заползают" в котел: полковник ВСУ назвал последствия контрнаступления РФ на Курщине

Реклама
22:38

На похороны путиниста Маслякова пришла команда КВН со Львова

22:28

Эксперты собрали топ-5 советов, как ухаживать за деревьями осенью

22:28

"Решение уже принято": Британия тайно позволила Украине бить Storm Shadow по РФ - СМИ

22:22

После скандала с побегом мужа: Таня Пренткович объявила о новой беременностиВидео

22:07

"Заводы готовы": Зеленский назвал условие увеличения производства дронов в Украине

22:05

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

21:43

Украину "жестко связали": в Foreign Policy раскритиковали стратегию США относительно войны

21:13

РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области: эксперт об обострении ситуации

20:34

Байден обсудит с Британией возможные удары ВСУ в глубь России: Блинкен назвал дату

20:06

"Не зависит от моего оптимизма": Зеленский сделал заявление о дальнобойных ударах по РФ

20:01

Британия объявила о пакете помощи Украине на более 600 млн фунтов: что в него войдет

Реклама
19:55

Хотел напугать Усика: "Цыганский король" одним ударом положил тайского боксера

19:29

"Заставит РФ закончить войну": Зеленский рассказал о "плане победы" Украины

19:24

Била ли РФ по Украине иранскими ракетами: Зеленский дал однозначный ответ

19:24

Светлана Тарабарова призналась, почему рада тем артистам, кто "переобулся"

19:15

Россия после "подарков" из Ирана получила партию ракет от еще одной страны

19:10

Реакция на дебаты: консерваторы разочарованы, демократы довольнымнение

19:07

В Киеве напали на митрополита, который служит в ВСУ: что говорят в полиции

18:49

Грозовой циклон накроет Украину: какие регионы будет заливать дождем

18:18

Никаких планов без Украины: Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца"

18:14

Осталось лишь пятно: российский Су-30 внезапно исчез над морем возле Крыма

18:07

Лучше, чем из магазина: рецепт самого вкусного яблочного сидра

18:01

Превзошла ожидания: Маск неожиданно похвалил Харрис после дебатов с Трампом

17:47

Лучший вариант для дома и квартиры: какие породы кошек самые ласковые - списокВидео

17:26

"Сфальсифицированное шоу": Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Харрис

17:25

Оскароносный Майкл Дуглас приехал в Киев - что известноВидео

17:11

После переговоров с Шойгу: в Китае заявили о "своем видении" конца войны в Украине

17:11

"50 тысяч ТЦКшников и нацгвардейцев": эксперт указал, как не потерять Донбасс

17:09

Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском: идут бои

17:04

Как определить натуральный мед или нет не отходя от прилавкаВидео

16:35

Строгие запреты и приметы: что нельзя делать в Змеиный день 12 сентября

Реклама
16:35

"Сейчас тот момент": Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию

16:27

"Опаснее ракетного удара": эксперт назвал угрозу, к которой может прибегнуть РФ

16:25

Даже самый стойкий растает за 20 минут: чем вывести застарелый жир

16:25

Принц Уильям прокомментировал здоровье Кейт

16:18

Охота за складами с ракетами Ирана в РФ: рецепт, как спастись Украине

16:03

"Боялся три года": больной диабетом Melovin заговорил о новых проблемах со здоровьем

15:52

Вызов для Украины и самый тяжелый период: как изменится ситуация на фронте осенью - прогноз

15:50

Эта книга стоит тысячи долларов: женщина удивила находкой на секонд-хенде

15:44

Больше никакой паутины: как избавиться от пауков в доме

15:35

Не только военные аэродромы: в Минобороны заявили о новых целях ATACMS в России

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять