Курская операция Украины: РФ начала контрнаступление, а ВСУ переходят в оборону

Сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало.

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Ситуация на Курщине изменилась / Коллаж: Главред, фото: СтратКом, DeepState

В Курской области ситуация обостряется, поэтому Украина переходит в состояние обороны. Об этом в эфире "Киев24" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Она будет складываться таким образом, у кого из сторон будут какие средства, резервы и тому подобное. Но сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало. И поэтому надо на ключевых позициях, формировать системы обороны. В частности в районе, ограниченном рекой Сейм. И желательно, чтобы этот район освобождали от присутствия российских войск", - пояснил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия. видео дня

Как заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, ситуацию для Сил обороны на Курщине нельзя назвать простой. Он объясняет, что для успешной защиты нужны резервы, которые уже были задействованы украинской стороной для наступления на этом направлении.

"Силы обороны во многом задействовали свои ресурсы для того, чтобы наращивать усилия по наступлению и теперь надо переходить в оборону. А враг сформировал группировку достаточно мощную и наращивает свои возможности. В целом эта ситуация была прогнозируемая и нам надо было заранее усиливать оборонительные возможности, строить системы обороны. А если есть какие-то возможности - нанести еще, об этом говорили западные источники говорили, еще одни наступательные действия на другом направлении", - добавил Романенко.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция - последние новости

Напомним, что РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области. Оккупанты переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из Коренево.

Кроме этого, Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском. Цель противника - деблокировать Глушковский район, вернуть контроль над трассой Коренево-Троицкое и над логистикой Коренево-Сафоновка с последующим облегчением логистики к северному фронту.

На фоне новых боев Зеленский рассказал о "плане победы" Украины. По словам президента, он в большинстве зависит от поддержки США и других партнеров и будет иметь психологическое, политическое и военное влияние на РФ, сказал президент.

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