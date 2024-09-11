РФ начинает выбивать ВСУ в Курской области: эксперт об обострении ситуации

Оккупанты переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют с Коренево.

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Оккупанты наступают на Курщине / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Ситуация для украинских защитников в Курской области обостряется, ведь российские войска усиливают наступательный потенциал. Еще раньше было прогнозировано, что рано или поздно они начнут отбивать свои населенные пункты, по крайней мере пробовать. Как становится понятно, сейчас это и происходит.

Деталями об обстановке на Курщине поделился военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Эта операция себя исчерпала еще недели две назад, если не три. Было много хейта на эту тему, что как так, мы там делаем большое дело. Да, первые две недели мы делали большое дело, но россияне собрали гораздо больше людей, чем у нас есть там. Было прогнозируемо, что рано или поздно они начнут отбивать свои населенные пункты, по крайней мере пробовать. Вот сейчас это происходит. Оккупанты переправились через понтонные переправы, через реку Сейм в Глушковском районе, усилили свой наступательный потенциал и активно атакуют из Коренево", - отметил он. видео дня

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Иван Ступак не сомневается, что давление со стороны российских войск, чтобы выбить украинские войска, будет продолжаться. Однако сейчас самое главное - понять и учитывать, чего мы хотим достичь и на какие потери и жертвы готовы пойти, отметил Ступак.

"К сожалению, некоторые видеокадры, снятые с российского квадрокоптера, уже показывают наших пленных - около 10 человек личного состава. Это неприятно, но ожидаемо. Оккупанты будут дальше давить. Вопрос в том, что мы там держим, сколько мы можем там держать и какие потери для украинского военного командования являются приемлемыми. Любые потери для нас не являются приемлемыми, но есть определенные цели", - резюмировал военный эксперт.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости

Сегодня стало известно, что Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском. Движение россиян началось в районе сел Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки. Таким образом, РФ действует сразу с четырех направлений.

В свою очередь Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении. Украина сохраняет рубежи в Курской области, подчеркнул глава государства .

Главком Сирский также признался, почему на самом деле ВСУ пошли на Курщину. Украинская операция на Курщине снизила угрозу наступления оккупантов на Сумскую область и перенесла боевые действия на территорию России, отметил главком ВСУ.

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