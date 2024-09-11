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"Заставит РФ закончить войну": Зеленский рассказал о "плане победы" Украины

Руслана Заклинская
11 сентября 2024, 19:29
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План победы Украины в большинстве зависит от поддержки США и других партнеров и будет иметь психологическое, политическое и военное влияние на РФ, сказал президент.
'Заставит РФ закончить войну': Зеленский рассказал о 'плане победы' Украины
Зеленский привел детали плана победы Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты

План победы Украины презентуют перед вторым Саммитом мира. Он должен повлиять на Российскую Федерацию, чтобы враг вывел войска и прекратил войну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

"Относительно плана победы буду последовательным - сначала проговариваем его с президентом Байденом", - сказал он.

Президент отметил, что реализация плана значительно зависит от поддержки Соединенных Штатов и других международных партнеров. Он добавил, что план имеет целью серьезное усиление Украины и повлияет на Россию как психологически, так и политически.

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"Это план о серьезном усилении Украины, и по моему мнению, будет иметь и психологическое, и политическое, и разного характера по вооружению влияние на решение России закончить эту войну", - подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что план обязательно должны представить ко второму Саммиту мира. Он должен "принудить Россию к дипломатическому окончанию войны".

"Если партнеры поддержат его - он точно облегчит Украине (возможность - Главред) принудить Россию к окончанию войны", - добавил президент.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

"План победы" Украины - что известно

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский планирует представить Соединенным Штатам свой план победы в войне с Россией. Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что цель этого документа - добиться отмены ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России.

Зеленский также сообщил, что план победы Украины обсуждался во время встречи с делегацией Конгресса США. Он подчеркнул, что все детали плана будут переданы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Как сообщал Главред, операция ВСУ в Курской области является частью масштабного "плана победы" Украины, который состоит из пяти ключевых пунктов.

Кроме этого, Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Что предусматривает "план победы" Зеленского читайте в материале Главреда.

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