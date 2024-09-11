Никаких планов без Украины: Зеленский отреагировал на информацию о 'мирном плане Шольца'

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию СМИ относительно продвижения канцлером ФРГ Олафом Шольцом собственного плана окончания войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, которая состоялась в рамках четвертого саммита "Крымской платформы" в Киеве, передает УНИАН.
По словам Зеленского ему не известно о существовании так называемого мирного плана Шольца. Он также напомнил, что "не может быть никаких планов без Украины об Украине".
"Не уверен, что такие даже планы существуют", - отметил президент Украины.видео дня
Что этому предшествовало
Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает мирный план, по которому РФ может сохранить контроль над оккупированными территориями Украины, сообщило итальянское издание La Repubblica 9 сентября. По данным СМИ, Шольц стремится закрепить свое имя в истории как "канцлер мира" и избежать возможной отставки.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.
В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
Война в Украине - что известно о втором Саммите мира
Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал к проведению второго "саммита мира" с участием российской стороны для обсуждения путей завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы второй саммит мира состоялся в одной из стран глобального юга, и предложил премьер-министру Индии Наренде Моди провести его в Индии.
Представители России могут принять участие в саммите, если будут обсуждаться "требования", озвученные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, о чем заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что Россия пока не получила предложений, которые бы ее устроили.
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