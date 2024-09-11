"50 тысяч ТЦКшников и нацгвардейцев": эксперт указал, как не потерять Донбасс

Если ответные шаги не предпримут, в ближайшее время можем потерять два города, считает Свитан.

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Эксперт рассказал, как надо действовать, чтобы не потерять фронт / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, самой горячей сегодня на фронте оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Таким образом, после массовых штурмов врага, появилась угроза для Угледара и Курахово. Несмотря на проблемы у РФ с техникой, боеприпасами и резервами, города могут захватить, если украинское командование не найдет около 100 тысяч резерва.

Ключ к решению затруднительной ситуации в разговоре с 24 Каналом назвал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запасу ВСУ Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

Полковник запасу ВСУ не скрывает, что и агрессор также оказался не в лучшей ситуации. Оккупанты продвинулись на 50 километров от Донецка в сторону Покровска. Однако ВСУ их остановили и теперь они уперлись в город, не дойдя, из-за недостатка резервов.

"Поэтому оккупанты выбрали другой путь: пошли ближе к Донецку, где начали двигаться в сторону Угледара и Курахово. Там есть довольно неплохая рокадная дорога Донецк - Волноваха - Мариуполь, вдоль которой противник может перебрасывать остатки резервов. Для Украины опасно, что россияне изменили фокус. Получается, что украинские военные оказались в оперативном окружении", - объясняет эксперт.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Роман Свитан объясняет изданию, что российское вклинение в Покровск нависает над тылом наших группировок в районе Курахово и Угледара.

"Нужны резервы, а они есть: 50 тысяч ТЦКшников и 50 тысяч Нацгвардейцев перевести в полное подчинение Сухопутных войск под Генштаб. Если этого не сделают, в ближайшее время можем потерять Угледар и Курахово. На эти действия у россиян хватит резервов",- отметил Роман Свитан.

Однако, как обращает внимание эксперт, ВСУ смогут сорвать планы врага. Если все сложится хорошо, наши защитники смогут наносить удары в осенне-зимний период по тому участку, на котором застрял агрессор.

Легкий "жест доброй воли" РФ не светит, ведь ВСУ будут бить с юга и севера и будем пытаться срезать их выступление.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Военный эксперт Сергей Кузан, отвечая на вопрос о вероятности нового наступления РФ осенью, рассказал, как изменится ситуация на фронте. Наступательный потенциал российских войск постепенно уменьшается, что может свидетельствовать о переходе к позиционным боям в осенний период, отмечает эксперт.

Опасным моментом для Украины является пополнение оружия для РФ из Тегерана. Россия может применить иранские ракеты Fath-360, по целям на фронте и не только, в течение следующих недель. Рецепт, как спастись Украине, озвучил эксперт Мусиенко.

В то же время Курская операция ВСУ сломала планы россиян, поэтому, вероятно, что осенью РФ станет в оборону. Уже ни для кого не секрет, что стране-агрессору России в течение летней наступательной кампании не удалось захватить господствующих высот и выровнять фронт.

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