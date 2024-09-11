'Опаснее ракетного удара': эксперт назвал угрозу, к которой может прибегнуть РФ

Если наступление российских войск остановится, то враг перейдет к массированным ударам по Украине, заявил Сергей Кузан.

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Эксперт рассказал, что будет делать РФ, если наступление российских войск остановится / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, uscc.org.ua

Россия сосредоточатся на массированных ударах по территории Украины, если наступление оккупантов остановится или потеряет темп. РФ увеличивает производство ракет, что является серьезной угрозой для Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"К сожалению, они будут это делать (наносить массированные удары по Украине - Главред). РФ наращивает свое ракетное производство, и это еще один вопрос, почему приоритетными являются наши стратегические программы изготовления дальнобойных дронов, ракет. То есть наращивание ударного компонента - это для нас не просто стратегически важно, потому что сейчас у россиян остается единственное их преимущество в авиации и применении планирующих бомб с модулем управления и коррекции", - отметил он.

Кузан пояснил, что без эффективного противодействия этой угрозе нельзя говорить о стабилизации фронта. Эксперт подчеркнул, что российские авиационные удары с помощью планирующих бомб опаснее, чем ракетные атаки, поскольку они могут разрушать укрепленные позиции ВСУ.

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"Несколько дней таких бомбардировок по фронту опаснее, чем весь ракетный удар по Украине. Поэтому, конечно, нам нужно нивелировать эту угрозу или как минимум получить разрешение на применение дальнобойного оружия, чтобы хотя бы увеличивать подлетное время для российских самолетов, а в идеале - иметь возможность их ликвидировать", - добавил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

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Россия будет использовать иранскую баллистику для террора украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина четко понимает планы Москвы и готова жестко реагировать на угрозы из РФ.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Россия применит их "в ближайшие недели" по "ближним целям".

На фоне этого появилась информация, что США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS, через госсекретаря Энтони Блинкена. Вскоре стало известно, что Байден "не исключает" предоставления разрешения Украине на удары ATACMS по России

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