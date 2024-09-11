УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Опаснее ракетного удара": эксперт назвал угрозу, к которой может прибегнуть РФ

Руслана Заклинская
11 сентября 2024, 16:27
26
Если наступление российских войск остановится, то враг перейдет к массированным ударам по Украине, заявил Сергей Кузан.
'Опаснее ракетного удара': эксперт назвал угрозу, к которой может прибегнуть РФ
Эксперт рассказал, что будет делать РФ, если наступление российских войск остановится / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, uscc.org.ua

Россия сосредоточатся на массированных ударах по территории Украины, если наступление оккупантов остановится или потеряет темп. РФ увеличивает производство ракет, что является серьезной угрозой для Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"К сожалению, они будут это делать (наносить массированные удары по Украине - Главред). РФ наращивает свое ракетное производство, и это еще один вопрос, почему приоритетными являются наши стратегические программы изготовления дальнобойных дронов, ракет. То есть наращивание ударного компонента - это для нас не просто стратегически важно, потому что сейчас у россиян остается единственное их преимущество в авиации и применении планирующих бомб с модулем управления и коррекции", - отметил он.

Кузан пояснил, что без эффективного противодействия этой угрозе нельзя говорить о стабилизации фронта. Эксперт подчеркнул, что российские авиационные удары с помощью планирующих бомб опаснее, чем ракетные атаки, поскольку они могут разрушать укрепленные позиции ВСУ.

видео дня

"Несколько дней таких бомбардировок по фронту опаснее, чем весь ракетный удар по Украине. Поэтому, конечно, нам нужно нивелировать эту угрозу или как минимум получить разрешение на применение дальнобойного оружия, чтобы хотя бы увеличивать подлетное время для российских самолетов, а в идеале - иметь возможность их ликвидировать", - добавил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Сейчас речь идет о ракетах малого радиуса действия, но Тегеран может также поставить партию более дальнобойного оружия.

Россия будет использовать иранскую баллистику для террора украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина четко понимает планы Москвы и готова жестко реагировать на угрозы из РФ.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Россия применит их "в ближайшие недели" по "ближним целям".

На фоне этого появилась информация, что США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS, через госсекретаря Энтони Блинкена. Вскоре стало известно, что Байден "не исключает" предоставления разрешения Украине на удары ATACMS по России

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракетный удар Сергей Кузан Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

"Сейчас тот момент": Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию

"Сейчас тот момент": Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию

16:35 Украина
Не только военные аэродромы: в Минобороны заявили о новых целях ATACMS в России

Не только военные аэродромы: в Минобороны заявили о новых целях ATACMS в России

15:35 Украина
У Трампа появилась большая проблема после дебатов с Харрис - политолог

У Трампа появилась большая проблема после дебатов с Харрис - политолог

14:48 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Озлобленное и вседозволенное : Кристина Орбакайте поставила россиян на место 8271

"Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место

Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи 7877

Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи

Индексация пенсий в Украине: в правительстве назвали дату повышения выплат 6921

Индексация пенсий в Украине: в правительстве назвали дату повышения выплат

Всю Украину накроют дожди: синоптик назвала дату непогоды 6840

Всю Украину накроют дожди: синоптик назвала дату непогоды

Последние новости

16:35

"Сейчас тот момент": Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию

16:35

Строгие запреты и приметы: что нельзя делать в Змеиный день 12 сентября

16:27

"Опаснее ракетного удара": эксперт назвал угрозу, к которой может прибегнуть РФ

16:25

Даже самый стойкий растает за 20 минут: чем вывести застарелый жир

16:25

Принц Уильям прокомментировал здоровье Кейт

Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - КузанКурская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан
16:18

Охота за складами с ракетами Ирана в РФ: рецепт, как спастись Украине

16:03

"Боялся три года": больной диабетом Melovin заговорил о новых проблемах со здоровьем

15:52

Вызов для Украины и самый тяжелый период: как изменится ситуация на фронте осенью - прогноз

15:50

Эта книга стоит тысячи долларов: женщина удивила находкой на секонд-хенде

Реклама
15:44

Больше никакой паутины: как избавиться от пауков в доме

15:35

Не только военные аэродромы: в Минобороны заявили о новых целях ATACMS в России

15:29

Харрис - идеальный кандидат для Путина: политолог объяснил, что произошло на дебатах

15:20

Задача для поступления в Гарвард поставила в ступор многих: только гений найдет ответ

14:58

Оксана Билозир призналась, как складываются ее отношения с бывшим мужем

14:48

У Трампа появилась большая проблема после дебатов с Харрис - политолог

14:47

Президент Турции издал важное заявление о возвращении Крыма Украине

14:46

Глядя в глаза: журналистка сказала Елене Зеленской, что о ней думают украинки

14:42

Грозятся ответом: в Кремле выдали жалкую реакцию на решение о разрешении бить по РФ

14:39

"Спокойствие, а не хаос": Тейлор Свифт тонко потроллила Дональда Трампа

14:20

Хотела переплюнуть Кейт: Меган Маркл решилась на дерзкий шаг

Реклама
14:02

Спонсирование ВСУ: сына Юрия Никулина проверяют в РФ - детали

13:51

Дебаты Трампа и Харрис: что должна услышать Украина, и почему Путину нужен новый штурм Капитолиямнение

13:37

Путинист Лепс долгие годы скрывал неприятную болезнь

13:36

"Мусорные" вредители: в Чернигове бизнесмены Тарасовцы навредили озеру на 216 млн грн

13:25

"Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot": эксперт - об иранских ракетах

13:19

Зеленский дал понять, что Украина не откажется от Крыма: заявлениеФото

12:46

4 ингредиента и готово: мгновенный салат "Озерная" - невозможно наестьсяВидео

12:45

Есть погибшие и раненые: россияне ударили по Днепропетровщине баллистикой

12:38

Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: детали визита

12:22

Будут цвести и не заболеют: чем нужно посыпать розы осенью

11:55

В России дети дотла сожгли военный вертолет Ми-8: обещали вознаграждение 5 млн рублей

11:54

Запад ждет от Украины более реалистичный план "Б" в войне с Россией - WSJ

11:52

"Жизнь – вещь непредсказуемая": Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем

11:50

Умер Масляков: в России прощаются с комиком-путинистом

11:23

Женщина озолотилась после похода в секонд-хенд: что она там нашлаВидео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

10:50

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Драконам - срыв, Лошадям - стресс

10:46

Киев принимает иностранных гостей: в Украину прибыли лидеры Латвии, Литвы, Чехии и Молдовы

10:44

РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

10:11

"Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой

Реклама
10:06

В Черкасской области задержали "криминального авторитета", который жестко избил военногоВидео

09:52

Боится, что самолет собьют: Путин собрался в страну НАТО и выдвинул условия - СМИ

09:03

"Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место

08:58

Россияне готовят прорыв в Селидово: Машовец предупредил об ухудшении ситуации

08:44

ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS - CNN

08:21

10 тысяч снарядов в день: в ISW заявили о большом наращивании военного производства РФ

08:10

США категорически против смены режима в РФ?мнение

07:38

Ситуация ухудшилась: армия РФ начала активный штурм на Курщине - DeepState

07:05

Какая линия длиннее: только гений найдет правильный ответ за 6 секунд

06:57

Дебаты Харрис и Трампа: республиканец дважды уклонился от вопроса о победе Украины

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять