Маломуж заявил об ускоренном решении США, после поставки иранских ракет РФ

Николай Маломуж рассказал, что разрешение бить по конкретным военным объектам вполне реалистично.

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Маломуж дал прогноз на разрешение США на удары по РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал о том, могут ли поставки Ираном баллистических ракет России повлиять на позицию Запада по снятию ограничений для Украины на нанесение ударов его оружием вглубь территории России.

"Думаю, что общего разрешения от Запада бить по территории России не будет - будут четко определены объекты, с которых осуществляются террористические атаки России в отношении Украины. Целями будут аэродромы, самолеты и корабли, пусковые установки - все то, с чего осуществляется запуск Искандеров, Х-101 и тому подобное. Пусковые установки и самолеты, которые будут запускать иранские ракеты, так же станут законными целями. Также места дислокации или хранения этих ракет будут законными целями для ударов и нашим, и западным оружием", - пояснил Маломуж.

Военный эксперт считает, что в случае такого сценария западные партнеры позволят бить по системам пуска ракет иранского производства, а также ракет российского и северокорейского производства. Потому что они являются орудием террористических атак на наше государство и мирное население.

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"Поэтому разрешение бить по конкретным военным объектам вполне реалистично. Такое разрешение не будет противоречить ни стратегии США, ни их законодательству. Напротив, все это обязывает Штаты противодействовать таким актам. Поэтому целевые удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP-T вполне могут быть разрешены", - добавил Маломуж.

Военный эксперт также рассказал, насколько получение таких разрешений является близкой перспективой для Украины.

"Я думаю, что применение доказательств получения Россией иранских ракет будет еще одним стимулом предоставить Украине разрешения. Удары северокорейскими ракетами уже осуществляются, а если проявятся еще и иранские, то Украине разрешат бить по пусковым установкам, самолетам, аэродромам и т.д. на территории России и оккупированных территориях", - пояснил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Разрешение США на дальнобойные удары по РФ - что известно

Напомним, что США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. США намерены в среду, 11 сентября, через госсекретаря Энтони Блинкена объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS.

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ. По словам Ллойда Остина, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны. Именно поэтому стоит сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине быть успешной, чтобы она защитила свою территорию.

Сотни военных объектов РФ остаются в зоне досягаемости ATACMS. Аналитики ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не умаляет важности предоставления разрешения Украине использовать эти ракеты против сотен других российских военных объектов.

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