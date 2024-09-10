'На каждую ракету и дрон будет ответ': Зеленский пообещал жесткие действия в отношении РФ

Украина четко понимает, какие шаги планирует Россия, поэтому будет действовать соответственно - жестко и решительно, заявил президент Украины.

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Украина четко понимает, какие шаги планирует Россия - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента

Украинская разведка узнала об угрозах, которые поступают из РФ. Украина четко понимает планы Москвы и готова реагировать жестко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства заслушал доклады от Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Во время докладов обсудили возможности и угрозы для страны.

"Мы видим, какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно - именно так жестко, как это надо ради Украины. И я хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину: мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку войну продолжать", - заявил Зеленский. видео дня

Президент подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается справедливый мир. По его словам, для решительных ответов на агрессию РФ мировое сообщество должно консолидироваться.

"Абсолютный наш приоритет - это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон и на все враждебные шаги, на каждую попытку сделать эту войну длиннее и жесточе неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира, как бы ни было нам сложно", - добавил Зеленский.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Иран передал баллистические ракеты РФ - что стоит знать

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Сейчас речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Россия будет использовать иранскую баллистику для террора украинцев.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Россия применит их "в ближайшие недели" по "ближним целям".

По данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, Россия получила от Ирана более 200 ракет. Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

В украинском МИД готовят "разрушительные последствия" для Ирана. Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве. Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

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