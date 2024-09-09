МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

9 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар.

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МИД вызвал временного поверенного Ирана / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В МИД вызвали временного поверенного Ирана и в жесткой форме предупредили о поставках ракет для РФ. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в Facebook.

Там отметили, что 9 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар, которому выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет Российской Федерации.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - говорится в сообщении. видео дня

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета относительно войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве. Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Передача Ираном ракет России - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что Иран отправил в страну-агрессора РФ баллистические ракеты малой дальности. В частности, иранский режим мог передать РФ более 200 баллистических ракет.

Позже, Тегеран подтвердил, что передал России партию баллистических ракет, в которых Москва "нуждалась".

Как говорится в отчете Института изучения, контракт о поставках ракет был заключен еще в декабре 2023 года.

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