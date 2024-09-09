Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

Какие угрозы могут ждать украинцев во время новых ракетных ударов России, укомплектованной иранской баллистикой - читайте в материале.

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До каких городов достанет иранская баллистика? / Фото: Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Википедия

Уже незачем скрывать тот факт, подтвержденный западной разведкой, что Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

В сентябре 2023 года Россия впервые применила иранские "Шахеды". Из-за того, что у ПВО Сил обороны тогда не было достаточного количества антидронных средств и не были знакомы с этим типом беспилотников, первые обстрелы Украины, особенно Киева, ознаменовались крупными разрушениями и жертвами. Затем Москва начала кампанию по уничтожению наших энергетических мощностей.

Светит ли этой осенью подобная ситуация городам, пока военные наловчатся сбивать иранскую баллистику? В общем, считают эксперты, на это вправду может пойти некоторое время.

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Украина не сомневается, что Россия будет использовать эту иранскую "помощь" для террора гражданских. В то же время от Европы до сих пор не поступила должная реакция — например, Киев неоднократно просил позволить ему наносить удары вглубь страны-агрессора.

В настоящее время неизвестно, сколько Тегеран передал оккупантам ракет, хотя СМИ пишут про 200 единиц.

"Искандеры перехватывать легче" - главная проблема в сбитии ракет Ирана

Хотя сбивать крылатые ракеты россиян для ВСУ не в новинку, иранское оружие из-за его технических особенностей может немного озадачить наши Силы обороны.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заметил, что главной проблемой может стать боевая часть Ababil/ Fateh-360. Она составляет 579 кг. При заходе на цель БЧ отделяется, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение.

"Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер" в этом плане проще перехватывать", — считает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Какие города окажутся под ударом - дальность ракет

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия будет использовать иранскую баллистику по ближним украинским целям, сохраняя запас "Искандеров" для ударов вглубь территории Украины.

Радиус действия этих ракет будет составлять до 120 км. Но и этого достаточно, чтобы, например, нанести удар по Харькову или Сумам.

Как иранские ракеты изменят удары - чего следует ждать

Но ключевое здесь в другом. Передача этих ракет, скорее всего, усилит массированные ракетные атаки на Украину и, вероятно, у истощенного тремя годами полномасштабного вторжения агрессора появится ресурс применять во время одного удара намного больше и ракет, и дронов.

Противостоять будущим ударам Украина должна уже не просто сбитием этих ракет в ходе их подлета к городам и селам, но прямым уничтожением складов и носителей этих ракет, с чем, кстати, согласны и в Украине.

Но пока что Запад не отреагировал на новый виток эскалации с подачи России должным образом.

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