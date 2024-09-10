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Ракеты будут лететь в сторону Польши: Адамский выдал заявление о сбивании целей РФ в Украине

Юлия Закрепа
10 сентября 2024, 18:30
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Если Польша начнет сбивать российские цели над территорией Украины, может возрасти риск, что РФ будет интенсивнее запускать свои ракеты.
Ракеты будут лететь в сторону Польши: Адамский выдал заявление о сбивании целей РФ в Украине
Будет ли Польша сбивать ракеты над Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Доктор истории, политический аналитик, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский рассказал о возможности и рисках сбития Польшей российских целей на Украине.

"Насколько мне известно, например, министр иностранных дел Радослав Сикорский, это можно прямо увидеть по его заявлениям, что он вовлечен в ту кампанию поддержки, чтобы Украина получала оружие, которым можно стрелять по дальним целям в Российской Федерации. И он уже говорил о том, что Польша может рассмотреть такую возможность - сбивание российских ракет над территорией Украины, если там будет опасность для поляков, если будет опасность для ядерных электростанций", - сказал Лукаш Адамский.

В то же время Лукаш Адамский отметил для "Еспресо", что в случае, если Польша начнет сбивать российские цели над территорией Украины, может возрасти риск, что РФ будет интенсивнее запускать свои ракеты в сторону страны.

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"Есть тоже представители польской политической элиты, которые более скептически на это смотрят, потому что вы же понимаете, это непростое решение. Это преступление во Львове абсолютно всех затронуло очень сильно, и люди сочувствовали. Зато, если Польша начнет сбивать российские ракеты, то существенно вырастет риск того, что российские ракеты или дроны могут потом еще в большей степени лететь на Польшу. Во-вторых, неизвестно, не будет ли Польша тогда вынуждена к частичному закрытию воздушного пространства. В и наконец обломки тех дронов или ракет, если они упадут где-то на территорию Польши, то они могут кого-то убить. Это же не является никакой тайной. Поэтому здесь есть за и против", - рассказал он.

Аналитик считает, что лучшим решением было бы предоставление разрешения на применение Украиной дальнобойного оружия по объектам на территории РФ.

"Мне кажется, самым полезным было бы сейчас, чтобы вообще Запад. И, конечно, здесь Запад должен быть консультирован, Польша - член НАТО, определенные решения формально может принять самостоятельно, но фактически надо согласовывать с союзниками. Зато, как по мне, самое важное, чтобы это оружие, которое Запад передал Украине, чтобы это оружие можно было использовать и стрелять не только по приграничным районам Российской Федерации, но и по глубоким тылам. Чтобы Himars и так далее стрелял далеко - Польша абсолютно поддерживает", - сказал Лукаш Адамский.

Будет ли Польша сбивать российские ракеты

Напомним, что Радослав Сикорский заявил, что Польша способна сбивать ракеты РФ, но при одном условии. Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

Министр иностранных дел Польши сообщил, что сбивать ракеты над Украиной - обязательство Польши. Членство в НАТО не отменяет ответственность каждой страны за защиту собственного воздушного пространства. Когда вражеские ракеты нацелены на вход в наше воздушное пространство, сбить их будет законной самообороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выдал странное заявление, почему страна не может сбивать российские дроны. Якобы польским военным трудно определить не гражданский ли это объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

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