РФ уничтожила все ТЭЦ, что обслуживали Харьков: какое решение предлагает Шмыгаль

Россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и удерживали Харьков, объясняет Шмыгаль.

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Шмыгаль рассказал, что РФ уничтожила все Харьковские ТЭЦ / Коллаж: Главред, Фото: https://t.me/synegubov, фото: h ttps:// t.me/synegubov

Все теплоэлектростанции, которые обслуживали город Харьков, к сожалению, уничтожила Российская Федерация. По этой причине там будут работать мобильные котельные.

С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и удерживали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, которые устанавливает местная власть", - рассказал он.

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Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что подобные технологии будут применяться и в других городах, где пострадала критическая инфраструктура.

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

К сожалению, агрессоры из России не перестают терроризировать Харьков. Вчера утром РФ ударила по Харькову КАБами. В результате попадания по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома.

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли два района Харькова, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Россияне атаковали Индустриальный и Салтовский район.

Пресс-конференция Дениса Шмыгаля - последние новости

Премьер-министр Украины поделился, что через Украину запустили транзит венгерской нефти. Он рассказал о позиции Украины относительно начала транзита нефти через страны венгерской компанией.

Также Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины по защите подстанций от ракет и дронов. Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго.

Шмыгаль также назвал успехи Украины в производстве оружия. Премьер-министр Украины отметил, что в Украине растет собственное производство как ударных дронов, так и боеприпасов, необходимых для украинской армии.

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