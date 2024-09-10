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РФ уничтожила все ТЭЦ, что обслуживали Харьков: какое решение предлагает Шмыгаль

Даяна Швец
10 сентября 2024, 17:32
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Россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и удерживали Харьков, объясняет Шмыгаль.
Взрывы, Щмыгаль
Шмыгаль рассказал, что РФ уничтожила все Харьковские ТЭЦ / Коллаж: Главред, Фото: https://t.me/synegubov, фото:
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t.me/synegubov

Все теплоэлектростанции, которые обслуживали город Харьков, к сожалению, уничтожила Российская Федерация. По этой причине там будут работать мобильные котельные.

С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и удерживали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, которые устанавливает местная власть", - рассказал он.

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Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что подобные технологии будут применяться и в других городах, где пострадала критическая инфраструктура.

Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

К сожалению, агрессоры из России не перестают терроризировать Харьков. Вчера утром РФ ударила по Харькову КАБами. В результате попадания по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома.

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли два района Харькова, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Россияне атаковали Индустриальный и Салтовский район.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Пресс-конференция Дениса Шмыгаля - последние новости

Премьер-министр Украины поделился, что через Украину запустили транзит венгерской нефти. Он рассказал о позиции Украины относительно начала транзита нефти через страны венгерской компанией.

Также Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины по защите подстанций от ракет и дронов. Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго.

Шмыгаль также назвал успехи Украины в производстве оружия. Премьер-министр Украины отметил, что в Украине растет собственное производство как ударных дронов, так и боеприпасов, необходимых для украинской армии.

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