Защита подстанций от ракет и дронов: Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины

Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго.

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Украина защищает свои энергетические объекты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Подстанции Укрэнерго хотят оснастить третьим уровнем защиты от ракет и дронов. Об эксперименте на пресс-конференции рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это чрезвычайно ценный, но в то же время необходимый и уникальных проект.

"По защите - абсолютный эксперимент. Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго. Это очень ценный проект - приближается к сотне миллиардов гривен. Сложный в реализации и уникальный", - рассказал Шмыгаль.

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. видео дня

По его словам, пока что Украина ведет разговоры с партнерами. Наши союзники, как утверждает Премьер-министр, пока не видят целесообразности вести строительство одновременно на всех объектах.

"И мы пока договариваемся там, где было строительство, начать консервацию, оставить один-два (объекта), которые уже близки к завершению, завершить их строительство, посмотреть, как оно будет работать, и принять решение о продолжении, каким образом будем завершать все остальные уровни защиты", - рассказывает Премьер-министр.

Как объясняет Шмыгаль, эти уровни защиты нужны не только для защиты энергообъектов, но и других, к примеру защиты производства во время войны.

"С третьим уровнем защиты мы работаем, но это пока - эксперимент. Он потребует немного большего времени: как для создания строительства, так и для понимания, что этот уровень защиты действительно на 100% работает и защищает от любого поражения любыми средствами, которые есть в распоряжении россиян", - подытожил Премьер-министр Шмыгаль.

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Атаки РФ на инфраструктуру Украины и отключение света - последние новости

Сегодня, 10 сентября Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию. Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и других областях.

При этом за минувшие сутки РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины. В Донецкой области из-за российских обстрелов обесточили шахту, в которой находились 74 шахтера, сообщило Минэнерго.

После почти еженощных атак РФ член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк объяснил, будут ли в ближайшее время отключения света. По его словам, на сегодня в энергосистеме нет значительного дефицита электроэнергии .

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