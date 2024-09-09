Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

На сегодня в энергосистеме нет значительного дефицита электроэнергии, говорит Нагорняк.

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Будут ли в ближайшее время отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если не будет новых ракетных атак по энергетике Украины, то ближайшее время пройдет без отключений света. Об этом заявил член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

По его словам, на сегодня в энергосистеме нет значительного дефицита электроэнергии.

"Я думаю, что ближайшее время мы пройдем без отключений. Но если не будет новых ракетных атак по инфраструктуре", - подчеркнул он. видео дня

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Министерство энергетики Украины 9 сентября сообщило, что российские войска за минувшие сутки осуществили обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в семи регионах Украины. Под удар попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что в Украине объединенная энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет худшая ситуация с электроснабжением.

В свою очередь, независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что ограничения использования электроэнергии и графики отключения света в Украине могут быть еще на протяжении 3-4 лет. Ведь нашему государству нужно построить маневровые мощности и иметь больше накопителей электроэнергии.

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