РФ ударила по Харькову КАБами: есть "прилеты", вспыхнул пожар

В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома.

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Оккупанты ударили по Харькову КАБами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/ihor_terekhov

В ночь на 9 сентября российские оккупанты ударили по Харькову несколькими управляемыми авиабомбами. В результате "прилетов" повреждены частные жилые дома.

Как сообщает мэр города Игорь Терехов, на месте одного из прилетов пожар.

В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания.

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По предварительной информации, жертв нет.

В 06:43 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что кроме Киевского района попадание зафиксировали в Малоданиловской общине.

Повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет.

Удары РФ по Харькову

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Пострадало садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар - в Малой Даниловке в частный сектор.

Мощные взрывы прогремели в Харькове и днем в понедельник, 2 сентября. Местные власти призвали горожан к осторожности.

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

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