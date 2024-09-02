Харьков под обстрелом РФ: в городе серия мощных взрывов, есть раненые

Информацию о взрывах в городе подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В Харькове прогремела серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Мощные взрывы прогремели в Харькове днем в понедельник, 2 сентября. Местные власти призвали горожан к осторожности.

О звуках взрывов в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. Он призвал соблюдать меры предосторожности.

"В Харькове было громко. Будьте осторожны", – написал Терехов.

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Информацию о взрывах в регионе также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он также призвал людей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Как уточнил Синегубов, позже в Харькове раздался еще один взрыв.

Позднее Терехов уточнил, что обстрел РФ пришелся на район плотной городской застройки.

"В результате обстрела Киевского района города четверо пострадавших женщин. Состояние средней тяжести. Обследование городов прилетов продолжается", - написал он.

По данным Синегубова, уже известно как минимум о пяти пострадавших в результате удара РФ, медики предоставляют необходимую помощь.

Также в результате обстрела загорелись гаражи, поврежден автомобиль, добавил глава ОВА.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

Позднее появилось видео с моментом удара по Харькову. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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