Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

Во вторник, 10 сентября, появилась информация о начале транзита нефти через трубопровод Украины. Это прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
По его словам, венгерская компания МОЛ объявила, что именно она сейчас является владельцем продукта, который проходит транзитом через Украину и власть это вполне устраивает.
Ключевым моментом является то, что именно венгерская, а не российская компания транзитирует нефть через украинскую трубопроводную систему. Поэтому Украина выполняет свои обязательства по соглашению об ассоциации и для Венгрии и, возможно, Словакии с Австрией.
"Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны. Если вы спрашиваете, что получает Украина, то, вероятно, между компаниями заключено какое-то соглашение. У меня нет этих данных", - добавил Шмыгаль.
Кто такой Денис Шмыгаль?
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
Транзит нефти в Венгрию через Украину - что известно
Напомним, летом 2024 года Украина ввела усиленные санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину для транзита своей продукции. В результате Венгрия и Словакия остались без российской нефти.
Впоследствии Словакия, вслед за Венгрией начала угрожать Украине "мерами" в ответ на приостановление транспортировки нефти "Лукойла" через трубопровод "Дружба" и обратилась за помощью к Европейскому Союзу.
Однако позже стало известно, что попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к решению своего спора с Украиной о возобновлении транзита российской нефти провалились. Еврокомиссия отклонила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с "Лукойла".
Другие новости о транзите нефти:
- Украина обрубила Словакии нефть из РФ: Шмыгаль назвал Фицо жесткие аргументы Киева
- В ЕС резко ответили на панику Венгрии и Словакии из-за российской нефти - FT
- В Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред