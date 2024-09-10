Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

Премьер-министр Украины рассказал о позиции Украины относительно начала транзита нефти через страны венгерской компанией.

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Украина готова выполнять свои обязательства в случае транзита венгерской, а не российской компанией / Коллаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль, MOL

Во вторник, 10 сентября, появилась информация о начале транзита нефти через трубопровод Украины. Это прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

По его словам, венгерская компания МОЛ объявила, что именно она сейчас является владельцем продукта, который проходит транзитом через Украину и власть это вполне устраивает.

Ключевым моментом является то, что именно венгерская, а не российская компания транзитирует нефть через украинскую трубопроводную систему. Поэтому Украина выполняет свои обязательства по соглашению об ассоциации и для Венгрии и, возможно, Словакии с Австрией.

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"Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны. Если вы спрашиваете, что получает Украина, то, вероятно, между компаниями заключено какое-то соглашение. У меня нет этих данных", - добавил Шмыгаль.

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Транзит нефти в Венгрию через Украину - что известно

Напомним, летом 2024 года Украина ввела усиленные санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину для транзита своей продукции. В результате Венгрия и Словакия остались без российской нефти.

Впоследствии Словакия, вслед за Венгрией начала угрожать Украине "мерами" в ответ на приостановление транспортировки нефти "Лукойла" через трубопровод "Дружба" и обратилась за помощью к Европейскому Союзу.

Однако позже стало известно, что попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к решению своего спора с Украиной о возобновлении транзита российской нефти провалились. Еврокомиссия отклонила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с "Лукойла".

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