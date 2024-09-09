УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

Юлия Закрепа
9 сентября 2024, 23:12
33
Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее как транзитную страну.
Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали
Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заключила соглашение, которое обеспечит бесперебойные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.

Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее в качестве транзитной страны в ответ на российское вторжение. В соответствии с соглашением, Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября, передает агентство Bloomberg.

Ранее российская сторона отвечала за доставку нефти до границ Венгрии и Словакии с Украиной.

видео дня

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", - заявил вице-президент Mol по вопросам Downstream Габриэль Сабо, ссылаясь на трубопровод, соединяющий Россию и Венгрию через Украину. Компания не уточнила, какая именно компания будет осуществлять поставки.

Венгрия и Словакия, которые не имеют выхода к морю, получили временные исключения из энергетических санкций Европейского Союза против России. После того как Украина в июле ужесточила санкции против "Лукойла", Венгрия и Словакия получали нефть от таких производителей, как "Татнефть".

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что в Украине заговорили об остановке транзита нефти. Украина продолжит быть надежным транзитным государством для поставок нефти в европейские страны и будет выполнять текущие контракты до окончания срока их действия.

В Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла". Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что поставки сырой нефти через трубопровод Brotherhood продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Роснефть новости Украины
Реклама

Главное за день

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купить

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купить

23:24 Техно
Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

22:08 Украина
"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря 60311

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема 32469

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре 14237

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет 6990

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

Последние новости

23:51

64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

23:24

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купитьФото

23:12

Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

23:00

"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

22:14

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
22:08

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

21:49

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:36

Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с ракомВидео

21:27

Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способомВидео

Реклама
21:13

Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

20:27

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:03

Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

19:49

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

19:43

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

19:28

МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

19:27

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

19:20

Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполненыВидео

19:00

Интервью Сырского: почему оно показало провал летней кампании РФмнение

18:59

Покровский плацдарм может стать местом уничтожения россиян: в ВСУ заявили о затишье оккупантов

18:51

Когда закончится война в Украине: майор ВСУ указал на важный нюансВидео

Реклама
18:44

К беде или к решению проблем: что означает появление паука в доме

18:29

Российский беспилотник, который упал в Латвии, оказался "Шахедом" со взрывчаткой

18:22

Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская

18:14

Боевые катера и мощные ПЗРК: Швеция объявила пакет помощи Украине на €400 млн

18:02

Для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - эксперт о последних подрывах складов

17:53

Риск использования ядерного оружия по Украине: Подоляк резко отреагировал на заявление ЦРУ

17:34

Зачем Беларусь стягивает войска к границе: названы реальные намерения ЛукашенкоВидео

17:34

Что нельзя делать 10 сентября: суровые приметы, которых следует придерживаться

17:20

Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

17:09

Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:53

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

16:16

Умер звезда "12 стульев" и "Места встречи изменить нельзя"

16:13

У Путина "ушли" от ответа насчет поставки иранских ракет для обстрелов Украины

15:58

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из КурщиныВидео

15:49

"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

15:47

Для чего в автомобильной аптечке презерватив - используют его не по назначению

15:46

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

Реклама
15:39

В Украине резко "взлетели" цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

15:32

Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

15:24

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

15:17

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:14

Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

14:52

"Они бы проголосовали": майор о вероятности создания Курской народной республикиВидео

14:49

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"Фото

14:42

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

14:11

Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

14:10

"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять