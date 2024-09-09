Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее как транзитную страну.

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Венгрия договорилась о поставках сырой нефти из РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заключила соглашение, которое обеспечит бесперебойные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.

Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее в качестве транзитной страны в ответ на российское вторжение. В соответствии с соглашением, Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября, передает агентство Bloomberg.

Ранее российская сторона отвечала за доставку нефти до границ Венгрии и Словакии с Украиной.

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"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", - заявил вице-президент Mol по вопросам Downstream Габриэль Сабо, ссылаясь на трубопровод, соединяющий Россию и Венгрию через Украину. Компания не уточнила, какая именно компания будет осуществлять поставки.

Венгрия и Словакия, которые не имеют выхода к морю, получили временные исключения из энергетических санкций Европейского Союза против России. После того как Украина в июле ужесточила санкции против "Лукойла", Венгрия и Словакия получали нефть от таких производителей, как "Татнефть".

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Напомним, что в Украине заговорили об остановке транзита нефти. Украина продолжит быть надежным транзитным государством для поставок нефти в европейские страны и будет выполнять текущие контракты до окончания срока их действия.

В Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла". Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что поставки сырой нефти через трубопровод Brotherhood продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью.

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