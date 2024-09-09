Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

Шольц отметил, что будущая мирная конференция по Украине должна состояться при участии России.

https://glavred.info/world/sholc-hoche-priskoriti-mirni-peregovori-shchodo-viyni-v-ukrajini-u-vru-rizko-vidreaguvali-10595663.html Ссылка скопирована

Шольц призывает к ускорению мирных усилий в войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресс-служба Европарламента

В воскресенье, 8 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к ускорению мирных усилий в войне в Украине.

"Я считаю, что сейчас пришло время обсудить, как нам можно как можно скорее выйти из этой ситуации войны и достичь мира", - отметил Шольц в интервью ZDF.

Кроме того, он выразил убеждение, что будущая мирная конференция по Украине должна состояться при участии России. Он подчеркнул, что в этом вопросе соглашается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

видео дня

"Безусловно, будет еще один мирный саммит", - подчеркнул Шольц, не уточняя дату его проведения.

Он добавил, что "договорился с Зеленским", что мирная конференция "должна быть и с Россией".

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net рассказал, что Украина будет приветствовать только те предложения, которые могут быть озвучены в рамках Формулы мира президента Владимира Зеленского. В то же время парламентарий сомневается, что канцлер может предложить "что-то действительно оригинальное".

"С практической точки зрения, лучший мирный план со стороны Германии - это предоставление в достаточном количестве современного оружия и экономическая помощь Украине", - высказался Мережко.

При этом территориальные уступки России Украина даже не будет обсуждать, подчеркнул нардеп.

Напомним, что Джон Кирби сделал заявление о мирных переговорах с РФ. Представитель Белого дома назвал "справедливой" "формулу мира" президента Зеленского. По его словам, США помогли Украине продвинуть ее на международном уровне.

Владимир Зеленский анонсировал план будущих переговоров. На втором Саммите мира обязательно будут присутствовать представители РФ, убежден президент. Для этого события Киев совместно с партнерами подготовит к рассмотрению детальный план окончания войны.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред