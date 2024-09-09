Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

В воскресенье, 8 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к ускорению мирных усилий в войне в Украине.
"Я считаю, что сейчас пришло время обсудить, как нам можно как можно скорее выйти из этой ситуации войны и достичь мира", - отметил Шольц в интервью ZDF.
Кроме того, он выразил убеждение, что будущая мирная конференция по Украине должна состояться при участии России. Он подчеркнул, что в этом вопросе соглашается с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Безусловно, будет еще один мирный саммит", - подчеркнул Шольц, не уточняя дату его проведения.
Он добавил, что "договорился с Зеленским", что мирная конференция "должна быть и с Россией".
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net рассказал, что Украина будет приветствовать только те предложения, которые могут быть озвучены в рамках Формулы мира президента Владимира Зеленского. В то же время парламентарий сомневается, что канцлер может предложить "что-то действительно оригинальное".
"С практической точки зрения, лучший мирный план со стороны Германии - это предоставление в достаточном количестве современного оружия и экономическая помощь Украине", - высказался Мережко.
При этом территориальные уступки России Украина даже не будет обсуждать, подчеркнул нардеп.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Напомним, что Джон Кирби сделал заявление о мирных переговорах с РФ. Представитель Белого дома назвал "справедливой" "формулу мира" президента Зеленского. По его словам, США помогли Украине продвинуть ее на международном уровне.
Владимир Зеленский анонсировал план будущих переговоров. На втором Саммите мира обязательно будут присутствовать представители РФ, убежден президент. Для этого события Киев совместно с партнерами подготовит к рассмотрению детальный план окончания войны.
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