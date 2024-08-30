В Украине заговорили об остановке транзита нефти: громкое заявление "Нафтогаза"

Украина продолжит выполнять свои обязательства по транзиту нефти, подчеркнул Алексей Чернышов.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-zagovorili-ob-ostanovke-tranzita-nefti-gromkoe-zayavlenie-naftogaza-10592957.html Ссылка скопирована

В "Нафтогазе" прокомментировали вероятность остановки транзита нефти / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @ukrtransnafta

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов опроверг информацию о возможности остановки транзита нефти в Европу до завершения действия контракта.

Украина продолжит быть надежным транзитным государством для поставок нефти в европейские страны и будет выполнять текущие контракты до истечения срока их действия, сообщил Bloomberg глава государственной энергетической компании.

"Я категорически опровергаю слухи о прекращении транзита", - сказал он. видео дня

Чернышов добавил, что Украина продолжит выполнять свои обязательства по транзиту нефти, хотя намерена "любыми способами" способствовать диверсификации поставок в страны Восточной Европы, чтобы те смогли отказаться от закупок топлива у России. По словам Чернышова, уже состоялись успешные переговоры с представителями Словакии по этому вопросу.

Что такое "Нафтогаз Украины"?) "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Транзит нефти через Украину: что говорят в ОП

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". "Кроме газа, с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", - заявил он в интервью Новости.Live.

Вместе с тем позднее он уточнил, что Украина будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме до завершения действия контрактов.

"При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами", - цитирует Подоляка "Мы - Украина".

Ранее в Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла". Полная картина ситуации показывает, что проблем с безопасностью поставок нефти нет, поэтому претензии Венгрии и Словакии необоснованны.

Напомним, Украина решила прекратить транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. После чего страны начали угрожать Украине "ответными мерами".

Как сообщалось ранее, Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию за консультацией из-за прекращения Украиной транзита российских нефтепродуктов подсанкционного "Лукойла" по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил Киеву арбитражем, если вопрос не решится в ближайшее время.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред