В Украине заговорили об остановке транзита нефти: громкое заявление "Нафтогаза"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов опроверг информацию о возможности остановки транзита нефти в Европу до завершения действия контракта.
Украина продолжит быть надежным транзитным государством для поставок нефти в европейские страны и будет выполнять текущие контракты до истечения срока их действия, сообщил Bloomberg глава государственной энергетической компании.
"Я категорически опровергаю слухи о прекращении транзита", - сказал он.видео дня
Чернышов добавил, что Украина продолжит выполнять свои обязательства по транзиту нефти, хотя намерена "любыми способами" способствовать диверсификации поставок в страны Восточной Европы, чтобы те смогли отказаться от закупок топлива у России. По словам Чернышова, уже состоялись успешные переговоры с представителями Словакии по этому вопросу.
Что такое "Нафтогаз Украины"?)
"Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".
Транзит нефти через Украину: что говорят в ОП
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". "Кроме газа, с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", - заявил он в интервью Новости.Live.
Вместе с тем позднее он уточнил, что Украина будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме до завершения действия контрактов.
"При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами", - цитирует Подоляка "Мы - Украина".
Ранее в Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла". Полная картина ситуации показывает, что проблем с безопасностью поставок нефти нет, поэтому претензии Венгрии и Словакии необоснованны.
Напомним, Украина решила прекратить транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. После чего страны начали угрожать Украине "ответными мерами".
Как сообщалось ранее, Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию за консультацией из-за прекращения Украиной транзита российских нефтепродуктов подсанкционного "Лукойла" по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил Киеву арбитражем, если вопрос не решится в ближайшее время.
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