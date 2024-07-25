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Спор с Украиной о роснефти: в ЕС мягко "отшили" Венгрию и Словакию - FT

Яна Ставская
25 июля 2024, 18:25
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Отмечается, что в торговом соглашении ЕС с Украиной есть пункт о безопасности, который может позволить прервать поставки.
Спор с Украиной о роснефти: в ЕС мягко 'отшили' Венгрию и Словакию - FT
Угрозы Венгрии могут быть "пустыми" / Коллаж Главреда. Фото twitter.com/MarosSefcovic, УНИАН, скриншо видео

Попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к разрешению своего спора с Украиной о возобновлении транзита российской нефти провалились, говорится в статье Financial Times.

Со ссылкой на источники журналисты пишут, что Еврокомиссия отклонила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с "Лукойла".

Официально в Еврокомиссии заявляют, что для сбора доказательств и оценки правовой ситуации понадобится больше времени.

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Но на вчерашней встрече торговых чиновников ЕС Брюсселе участники не стали на сторону Будапешта и Братиславы, сообщили FT три дипломата.

Один из них сказал, что торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может позволить прервать поставки.

Транзит нефти Лукойл - что известно о блокировании поставок

Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но недавнее решение Киева прекратить транзит продукции "Лукойла" из России по трубопроводу "Дружба" может привести к сокращению поставок, беспокоятся в Будапеште и Братиславе.

Украина настаивает на том, что по трубопроводу течет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Российская нефть составляет 35–40% сырья на единственном словацком НПЗ. Продукция, произведенная из этой нефти, также экспортируется в саму Украину и Чехию в рамках другого исключения, предоставленного до 5 декабря.

Накануне Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию за консультацией. Если вопрос не будет решен, он может перерасти в арбитраж, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной. Поставки "Лукойла", проходящие через Украину, составляют около 25–30% импорта нефти в Венгрию.

В свою очередь, словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизтоплива, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто - продолжением блокирования выделения средств ЕС на закупку оружия ВСУ.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он будет "вынужден отреагировать", если Украина не изменит свою позицию в отношении "Лукойла". Пеллегрини добавил, что Словакия помогает Украине запасами газа и поставками электроэнергии.

Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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