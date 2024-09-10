Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

Премьер-министр Украины подчеркнул, что в Украине растет собственное производство как ударных дронов, так и боеприпасов, необходимых для украинской армии.

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За первые 8 месяцев 2024 года производство оружия в Украине выросло вдвое / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое, за первые 8 месяцев этого года еще вдвое, по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

"В 2023 году производство оружия в Украине выросло в три раза, и за первые 8 месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза от 2023 года. То есть мы прогрессируем", - сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что производство дронов в стране продолжает расти. Украина создала рынок дронов, открыв новые возможности для бизнеса и предприятий. Кроме того, в этом году было уделено значительное внимание развитию рынка вооружения дронов и производству собственных боеприпасов.

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"Соответственно, один плюс миллионов оружия законтрактовано уже в этом году, то есть более одного миллиона. Собственно производства снарядов растет - не только боеприпасов для дронов, но также мы работаем над производством собственных боеприпасов для артиллерии. Это наиболее дефицитная позиция, которую мы ищем вместе с партнерами по всему миру", - сообщил премьер.

Шмыгаль также отметил, что благодаря финансированию международных партнеров в Украине развивается производство оружия, что позволяет не только изготавливать, но и ремонтировать и обслуживать военную технику собственного производства.

"Первый прецедент уже есть. Вместе с Данией мы такие контракты уже реализовали и будем продолжать развивать это направление, когда украинское производство получает средства партнеров, партнеры покупают украинское оружие украинского производства для украинской армии. Мы обеспечиваем параллельно ремонт, обслуживание такой техники, и это гораздо выгоднее и надежнее для наших военных", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что украинский оборонно-промышленный комплекс активно сотрудничает с американскими, британскими и европейскими компаниями в создании совместных предприятий как на территории Украины, так и за ее пределами.

"Это американские, европейские, британские и другие компании, с которыми уже идет активное сотрудничество, не только через совместные контракты, но и через создание совместных предприятий, как в Украине, так и в соседних странах. Ключевая задача сегодня - искать ресурсы", - подчеркнул Шмыгаль.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется разработке собственных дальнобойных систем, на которых акцентировал президент Украины.

"В сфере военного сотрудничества наша цель - выйти на уровень, когда в Украине локализовано производство большого количества разнообразной техники, номенклатуры - от патронов до снарядов, до батарей", - отметил Шмыгаль.

Что известно об украинских разработках дальнобойного оружия / Инфографика: Главред

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Война в Украине - что известно о новых украинских военных разработках

Напомним, как ранее сообщал Главред, новая украинская баллистическая ракета, успешные испытания которой были объявлены президентом Украины Владимиром Зеленским на пресс-конференции, имеет дальность поражения 600-700 километров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Что касается нового украинского дрона "Паляница", его ориентировочная дальность составляет около 750 километров. Это позволяет Украине наносить удары по Москве из двух разных городов.

По данным журналистов "Украинской правды", в августе 2024 года Украина применила ракету-дрон "Паляница" против целей оккупантов в Крыму. Однако СМИ не уточнили, по каким именно объектам был нанесен удар, отметив лишь, что зафиксировано поражение.

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