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Ответ на КАБы РФ: Украина создала высокоточную планирующую авиабомбу – Forbes

Алексей Тесля
8 сентября 2024, 16:23
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Украинская управляемая по GPS бомба очень похожа на французскую бомбу AASM Hammer.
Планирующая авиабомба
Украина создала планирующую авиабомбу / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украина в условиях войны сумела создать собственную высокоточную планирующую авиационную бомбу, которая может стать ключевым оружием для ударов по целям в России.

Новая украинская бомба имеет ракетный ускоритель и выдвижные крылья, что потенциально увеличивает дальность ее полета до 65 километров, говорится в материале издания Forbes.

В материале идет речь о том, что недавно появилось видео, снятое экипажем истребителя Су-27 ВВС Украины, где показан бомбардировщик с прототипом планирующего боеприпаса под крылом.

Авторы статьи уверены, что если Украина сможет наладить местное производство новой бомбы, она может начать догонять РФ в этом компоненте. Создавая собственные высокоточные боеприпасы, Украина также освобождается от полной зависимости от непостоянных союзников в отношении ключевых военных возможностей.

Местное производство также является для Украины способом обойти ограничения своих союзников на использование боеприпасов иностранного производства. Самое главное, американцы запрещают украинцам запускать высокоточные баллистические ракеты, поставляемые США, по целям на территории России — целям, которые включают авиабазы, поддерживающие российские бомбардировки.

Что известно о новой украинской авиабомбе

С крыльями и установленным на хвосте ракетным ускорителем предположительно управляемая по GPS бомба очень похожа на французскую бомбу AASM Hammer. Не исключено, что украинцы на самом деле скопировали французское оружие.

Напоминается, что бригадный генерал ВВС Сергей Голубцов еще в июне объявил, что его служба разрабатывает новый комплект планирующего и наводящего устройства для преобразования неуправляемых бомб советского производства в высокоточные боеприпасы. Испытательный полет на этом Су-24 стал важным шагом в разработке нового оружия.

Уточняется, что украинские ВВС, очевидно, недовольны поставками бомб союзниками, ведь Франция пообещала поставлять всего 50 Hammer в месяц — слишком мало, чтобы соответствовать примерно 3000 KAБ, которые русские сбрасывают по всей линии фронта каждый месяц.

Журналисты добавили, что украинские ВВС вооружили несколько типов боевых самолетов американскими и французскими планирующими бомбами, включая Су-24, Су-27 и МиГ-29. Все три типа в конечном итоге могут нести новую украинскую бомбу.

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Смотрите видео - испытания украинской планирующей авиабомбы:

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов. Украина не сможет сбивать каждый КАБ, запущенный Россией. Нужно уничтожать их военные самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны СБУ зачистили аэродром Морозовск от КАБов. Украинские беспилотники поразили еще и нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, там были серия взрывов, пожар и работа вражеского ПВО.

Как сообщалось ранее, были поражены склады РФ с КАБами и топливом. СБУ совместно с ССО провели мощную работу и попали в жирную цель.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

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