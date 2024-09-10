РФ готовит новое наступление на Харьковщине: свежие войска уже перебросили - 3 ОШБр

Российские оккупанты пытаются восстановить контроль над утраченными позициями в Харьковской области, рассказал Максим Жорин.

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Россия перебросила свежие силы в Харьковскую область / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Сухопутные войска ВС Украины

Россия перебросила дополнительные подразделения в Харьковскую область. Враг усилил штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные территории. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в комментарии "24 каналу".

По его словам, в зоне ответственности 3 ОШБр заметно возросла интенсивность боевых действий. Российские войска активно пытаются вернуть территории, утраченные ранее. Ситуация на Харьковском направлении остается динамичной - иногда наступление затихает, а иногда фиксируются десятки атак ежедневно.

"Именно потому, что россияне хотят и планируют проводить здесь наступательные действия, они перебросили сюда свежие силы, новые ресурсы. Ими пытаются наступать", - рассказал Жорин. видео дня

Он также подчеркнул, что военные стойко выполняют свои задачи, не позволяя врагу достичь успеха. Зато российские оккупанты несут значительные потери.

Жорин добавил, что Курская операция ВСУ не повлияла на ситуацию в Харьковской области. Он подчеркнул, что россияне усиливают и восстанавливают разбитые подразделения.

"Сюда заводят более свежие войска, поэтому непосредственно на поле боя мы не почувствовали каких-то изменений. Свою плановую работу враг проводит так, как и проводил, подразделения не снимает", - отметил военный.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, украинские военные освободили около 2 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления. Командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай Волохов отметил, что этот прорыв стал неожиданностью для врага.

Также на Харьковском направлении войска РФ готовятся к возобновлению штурмов, однако штурмовые группы 79-го мотострелкового полка 18-й дивизии отказываются выполнять приказы командования. Противник пытается оказывать давление на всех участках фронта, но без успеха.

Как сообщал Главред, ситуация остается сложной в Волчанске, бои продолжаются даже внутри многоэтажек. Оккупанты применяют тактику "просачивания", перемещаясь между зданиями.

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