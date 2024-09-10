"Следует тревожиться": иранские ракеты опаснее С-300 - майор

Алексей Гетьман заявил, что баллистические ракеты, которые Иран передал России, высокоточные.

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Гетьман, иранские ракеты / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/alexeyhetman, Википедия

Иран уже передал России свои баллистические ракеты. Несмотря на то, что эти ракеты не являются дальнобойными, они не становятся менее опасными. Об этом заявил военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что эти ракеты являются высокоточными. Во время следующего массированного ракетного удара РФ по Украине есть большая угроза прямых попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры. Он акцентировал на том, что иранские ракеты опаснее российских С-300.

"Следует тревожиться. Потому что эти ракеты не дальнобойные, и многие так пренебрежительно "ну не дальнобойные, значит не так страшно тем, кто подальше от линии фронта или от государственных границ ... Иранские ракеты - это высокоточные ракеты, хоть и не дальнобойные. Они могут это сделать. Какой можно сделать из этого вывод? Что при следующем массированном обстреле, а они это делают раз в месяц-полтора, речь идет о массированном на более 100 ракет, то что они в месяц изготавливают, могут увеличиться атака баллистическими ракетами по объектам вглубь нашей страны", - сказал Гетьман. видео дня

К тому же теперь у россиян появится возможность чаще наносить удары "Искандерами" вглубь страны.

"То есть количество "Искандеров", которые они использовали по приграничью, может быть использовано уже по объектам вглубь нашей территории, которые находятся за 200-300 км от линии фронта. То есть это означает, что может прилететь не меньше по середине страны, а больше ракет", - добавил он.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

По данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, Россия получила от Ирана более 200 ракет. Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

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