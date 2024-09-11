Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан

Стране-агрессору России в течение летней наступательной кампании не удалось захватить господствующие высоты и выровнять фронт, отметил военный эксперт.

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Сергей Кузан / Коллаж Главред, фото - фейсбук Сергея Кузана, 128-я отдельная Закарпатская бригада

Курская операция ВСУ значительно усложнила российские планы продвижения в Украине. В интервью Главреду военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, почему россияне замедлились на Востоке, как будут развиваться события на фронте зимой и для чего Украине важно иметь разрешение на удары по территории РФ.

В недавнем интервью главнокомандующего Александра Сырского CNN он рассказал о том, что Украине удалось стабилизировать фронт на Покровском направлении. Какова сейчас ситуация, и можно ли в целом говорить об определенном замедлении российского наступления на Востоке по состоянию на сейчас?

Объективно можно рассчитывать, что наступательного потенциала российской армии хватит еще где-то примерно до середины-конца сентября. Это не означает, что россияне совсем прекратят наступления, но сил для проведения масштабных наступательных кампаний с возможностью продвижения вглубь территории у них будет значительно меньше. И если у нас в достаточном количестве будут и оружие, и резервы, как человеческие, так и в боеприпасах и технике, то так мы сможем это российское наступление нивелировать. В качестве примера можно привести ситуацию к западу от Бахмута, в Часовом Яру, где еще с весны многие эксперты прогнозировали потерю города, поскольку в этом небольшом месте россияне сконцентрировали много сил и ресурсов.

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Кроме того, мы помним, как по плану весенне-летней наступательной кампании россияне планировали выйти на реку Оскол с севера на юг, то есть из Харьковской в Донецкую область. Армия РФ в нескольких местах пыталась перерезать подступы к нашей группировке, которая находится на реке Оскол, но им этого не удалось до сих пор. Итак, россияне с севера не угрожают Лиману и городам Святогорск, Славянск, Краматорск, где РФ планировала нависать с севера.

Район Белогоровки фактически является нашим вклинением в полосу обороны. И это - свидетельство того, что даже Луганская область не взята россиянами до конца. Они очень хотели бы продемонстрировать своему народонаселению то, что контролируют полностью хотя бы одну область, но пока не в состоянии.

Это и есть результаты российской наступательной кампании. В РФ видят наше вклинивание в районе Бахмута, возле Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, и там тоже россияне не могут заявить о том, что выровняли фронт. Они очень хотели взять Часов Яр и, очевидно, господствующие высоты, с которых можно контролировать территорию и, в том числе, окрестности Бахмута, но им не удалось этого сделать. При том, что с того времени прошло уже фактически четыре месяца и на это направление были брошены огромные силы (ведь Часов Яр просто стирался и авиацией, и артиллерией).

Очень тяжелая ситуация в районе Нью-Йорка на Торецком направлении. Однако Торецк держится, а Нью-Йорк, где часть наших сил находилась в окружении, удалось деблокировать.

Укрепления в этих районах существовали еще с 2022 года, и до сих пор россиянам не удалось их взять. Действительно, есть продвижение на Покровск, но в последнее время мы видим, что он уже сбит, как и сказал главком. Тем более, что сразу после того, как была налажена ситуация на Курщине, он сразу переключил свое внимание на это направление. И мы видим, что ситуация здесь начала выравниваться - были брошены дополнительные резервы, остановлено продвижение россиян. Еще недавно мы обсуждали, падет ли Покровск, выйдут ли россияне на окраины Мирнограда, и мы видим, что все их продвижение фактически остановлено. Поэтому теперь россияне переключаются на юг Донецкой области, на Кураховское направление вблизи Невельского и Кураховского водохранилища. Ситуация там тоже довольно тяжелая, особенно в направлении Горняка, в районе Красногоровки, но россияне не смогли выровнять линию фронта.

Не менее тяжелая ситуация и в районе Угледара - этот город укреплен, там долгое время находилась 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. И сейчас россияне пытаются обойти город с тыла в районе сел Константиновка и Водяное. Ведь в лоб с юга РФ не может взять Угледар и поэтому пытается зайти в город с севера, однако продвижения там нет.

Если посмотреть на все вклинивания, то можно говорить о том, что россиянам не удается выровнять свою линию фронта. Они бы этого хотели, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона. Это было их задачей минимум - взять Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клещеевку, Белогоровку. И сейчас мы видим, что наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне концентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там они сейчас прекратили движение.

С военной точки зрения, это была очень сложная операция, ведь высокомобильные войска, а именно десантно-штурмовые подразделения и подразделения ССО, пришлось перебросить из Донецкой области на Курск. Но, тем не менее, ситуацию удалось удержать так, чтобы даже Покровску не угрожали войска РФ, а это было мега сложной задачей.

Соответственно, все планы россиян сорваны. Конечно, этот каток до сих пор едет, и здесь стоит напомнить о том, как в информационном поле обсуждали опасность, которую группировка "Север", чьи резервы готовили за Уралом, создавала чуть ли не для всей Европы. Однако крупнейшие европейские учения, которые проводились с начала года, были заточены на то, чтобы противостоять угрозе северному флангу НАТО. Но Украина сейчас нивелирует всю эту угрозу, ведь сейчас эта группировка не может выбить ВСУ с Курщины.

Поэтому ситуацию нужно рассматривать комплексно. Война идет не на Донбассе, а на всей протяженности государственной границы с Российской Федерацией. На Харьковщине, в районе Липцов, отбиты атаки врага, и на Курщине есть успех, снята угроза наступления на Сумы, Чернигов и окружения Харькова.

И это - пример демонстрации Европе возможностей Украины, которые были и остаются минимальными. Потому что это объем помощи от Запада не соответствует заявленным 63 миллиардам. Соответственно, мы минимальными ресурсами осуществляем операции политического уровня, фактически выполняя работу, для которой создавался Североатлантический блок - уничтожаем военный потенциал России.

Курская операция ВСУ сломала все планы россиян - Сергей Кузан / Скриншот

Если говорить в целом обо всей линии фронта, то какова ситуация на других оперативных направлениях, и если Запад продолжит в том же темпе предоставлять нам вооружение, как сейчас (а их, очевидно, недостаточно, о чем также сказал Головко), возможны ли там наступательные действия россиян, похожие на те, что мы видели на Донецком направлении в течение прошлых месяцев?

Пока невозможны. Прежде всего, из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине, где ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, мы их заманили на заведомо неудобные позиции для обороны. У россиян был выбор - либо выйти и прекратить харьковскую операцию, либо они должны были бросать туда дополнительные резервы, чтобы удержать плацдарм. Россияне решили усиливать резервы, и мы фактически заставили их уничтожать на более выгодных для себя рубежах. Таким образом открылось небольшое окно возможностей для ВСУ в районе Суджи, потому что Суджа - это важный логистический хаб. Это город районного значения, он хорошо укреплен (на несколько этажей под землю) аналогично нашему Покровску.

То, что благодаря именно проявленному оперативному искусству ВСУ удалось пройти эту оборону и быстро взять под контроль Суджу, россияне не видели такого нигде за всю войну. И это тоже демонстрирует наши умения.

Эта контратака сломала все планы россиян. И так же, как на Харьковском направлении, ситуация повторилась уже на Курском, где у россиян был выбор - либо отходить и оставлять фактически полуобласти под нашим контролем, либо начать перебрасывать туда какие-то резервы для усиления. И россияне начали тянуть туда резервы даже из Калининграда и других отдаленных городов, чтобы усилить свои силы в Судже и не прекращать уже развернутую операцию на Покровском направлении.

Но фактически они начали бросать свои резервы на заведомо невыгодные позиции, из-за чего мы начали их уничтожать гораздо эффективнее. Как следствие, они сожгли свои резервы, и теперь мы можем говорить, что у них нет сил для того, чтобы по состоянию на сейчас открыть еще какой-то фронт на севере. Хотя в зависимости от того, как россияне проведут мобилизацию, ситуация за несколько месяцев может измениться. Я напомню, еще в начале лета ГУР сообщили о плане РФ атаковать Сумы в августе-сентябре и угрозу для Чернигова с Брянщины, из района Климово-Клинцов, то есть еще одного логистического хаба россиян. И ударами по Курской области мы эти угрозы нивелировали. А тем, что мы заняли выгодные места для обороны, мы еще и уничтожили их резервы.

Россияне не были готовы к тому, что мы настолько быстро и прицельно будем еще на подступах уничтожать их резервы. Танки не успевали выгрузиться из шасси, их еще перевозили на тралах, личный состав не успел рассредоточиться, а мы уже их уничтожали.

Мы сейчас видим, как страдают от ударов КАБов Чернигов, Сумы и приграничные населенные пункты. Насколько Запад готов предоставлять разрешение на применение дальнобойного оружия - может ли оно появиться в ближайшее время? И действительно ли это сможет уменьшить эту угрозу для приграничья?

Мы уже слышали заявления от британцев, немцев, и хотя это были не первые лица, но мы поняли, что месседж передан. То есть они готовы предоставлять нам такой опыт, но есть реальная проблема от Соединенных Штатов. Это старая проблема, когда их политика сдерживания, политика контролируемой эскалации фактически играет против нас на руку более сильной стороне - Российской Федерации. Поэтому любые ограничения на применение в первую очередь американского дальнобойного оружия фактически накладываются и на другое - британское, французское, немецкое. Потому что в той или иной степени американцы включены в процесс изготовления этого оружия. Именно поэтому они и накладывают на нас все эти ограничения. И получается ненормальная история, когда спикеры Пентагона говорят о целесообразности бить дальнобойным оружием.

Мы должны иметь возможность применять дальнобойное оружие так же, как его применяют россияне. То есть если у россиян есть ракета, которая летит на 1500 км, то и мы должны иметь и применять аналогичную ракету. То есть это вообще не военный вопрос, а исключительно политический. К сожалению, любые такие ограничения нас означают пас россиянам. Это очень обидно признавать, но любые ограничения использования оружия наших союзников - это наши дополнительные потери.

Сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Способны ли будут Штаты изменить свое мнение относительно ударов по РФ?

Да, абсолютно способны. Огромная работа уже проделана. Понятно, что в США происходит большая геополитическая игра. Мы можем говорить о том, что внимание всего силового блока сейчас сосредоточено на тихоокеанском регионе, а за Европу, мол, пусть отвечает Европа. Фактически Украина находится в сфере ответственности Европы, но вопрос предоставления нам самолетов, разрешений, применения ракет, дальнобойного оружия в большей или меньшей степени зависит от американцев. И если бы, условно говоря, американцы просто сказали Британии, Германии и Франции решать самим, то дело двигалось бы гораздо быстрее.

Сейчас от решения Америки многое зависит, и команда президента Зеленского работает с лагерями обоих кандидатов в президенты, доносит свою позицию. Большинство барьеров уже преодолено, а мы помним, что еще недавно американцы не хотели, чтобы Украина получила даже пехотное вооружение типа "Джавелинов". Но сегодня мы имеем и танки, и бомбы, и артиллерию и т.д., но этого недостаточно. Новый виток эскалации и масштабности этой войны диктует новые условия, и понятно, что нам нужны новые решения от американских властей.

Я знаю, что весь дипломатический корпус, вся команда президента работают для того, чтобы эти решения состоялись. Кстати, сам факт приезда Зеленского на последнее заседание Рамштайн - это самый красноречивый факт, ведь он своей узнаваемостью в мире фактически давил на наших союзников для того, чтобы получить и оружие, и разрешения на его использование. Конечно же, команда Главкома так же работает со всеми штабами армий союзников, чтобы вовремя получать оружие, технику и всю помощь.

Учитывая то, что мы входим в зимнюю кампанию на фронте, как может развиваться ситуация, и есть ли угрозы для новых наступлений в ближайшие месяцы?

Курская операция показала, что на самом деле у россиян мало резервов, которые были бы готовы вести полноценные военные кампании. Осенний период - это переход в более позиционную войну. Уже можно сказать, что Украина справилась со своим домашним заданием летней кампании - удержала главные позиции, не позволила осуществить прорыв фронта россиянам. Есть исключения продвижения у Покровска, но это самое большое продвижение, потому что мы могли иметь три таких покровских направления по всей протяженности фронта.

Темпы уничтожения у россиян за эту летнюю кампанию превосходят все возможные цифры - мы видим, что за один месяц более 36 тысяч уничтоженных солдат, сотни артиллерийских установок у всех видов техники. Это означает, что их наступательный потенциал выхолащивается - соотношение потерь на разных участках фронта достигало и 1:10, и 1:24.

Россиянам осенью будет труднее продвигаться на Донбассе - эксперт / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вопрос будет заключаться в том, что делать дальше. Потому что ни у нас, ни у них нет ресурсов для того, чтобы сломать линию фронта и осуществить прорыв. И, конечно, будет стоять вопрос накопления ресурсов и того, как будут работать западные санкции. То есть смогут ли россияне в том же темпе вербовать людей за деньги, потому что у них уже с этим проблемы. Очевидно, что им придется принимать сложные решения по поводу мобилизации, которую им придется проводить, чтобы удержать инициативу. Они не очень хотят этого делать и хотят обойтись теми темпами, которыми они сейчас привлекают людей.

Осень - это сезон дождей, поэтому любые наступательные действия в почвах будут затруднены. В частности, в Донецкой области почва является тяжелой (особенно для тяжелой техники), поэтому любые продвижения тоже будут очень сложными.

После Авдеевки, которая находилась на западных окраинах донецкого кряжа, то есть на возвышенности, все то пространство до Покровска, это уже равнина, и поэтому делать какие-то другие наступательные действия россиянам уже будет очень трудно. И чем больше расстояние, тем труднее его пройти незамеченным. Для нас это также вызов, потому что при такой интенсивности боев любой человек банально устает. Очевидно, что нам тоже важно продолжать мобилизацию и запустить программу рекрутинга в армию, для того, чтобы все получили возможность служить на тех должностях, которые будут подходить людям больше всего.

Я убежден, что 2024 год - самый тяжелый для нас год, в 2025 году Россия просто не сможет вести войну в таком же темпе, а именно поддерживать и свое производство, и темпы мобилизации.

То есть в дальнейшем она уже вынуждена будет сбавлять темпы своих продвижений, и поэтому для нас очень важно удержать позиции до осени, наладить машину мобилизации и рекрутинга так, чтобы наши бойцы получали пополнение и проводили своевременные ротации. И если мы наладим эту систему, тогда мы фактически сломаем весь наступательный потенциал россиян и уже с 2025 года сможем провести более смелые действия по фронту, а россиянам нечем будет нам отвечать.

Если наступление россиян забуксует, они будут переключаться на массированные удары по Украине?

Да, к сожалению, они будут это делать. РФ наращивает свое ракетное производство, и это еще один вопрос, почему приоритетными являются наши стратегические программы изготовления дальнобойных дронов, ракет. То есть наращивание ударного компонента - это для нас не просто стратегически важно, потому что сейчас у россиян остается единственное их преимущество в авиации и применении планирующих бомб с модулем управления и коррекции.

Пока не будет нивелирована эта угроза, мы вообще не можем говорить хотя бы о какой-то стабилизации фронта. Потому что мы не можем банально настроить себе укрепленные районы, ведь когда прилетает самолет и просто забрасывает этими бомбами, сделать это невозможно. Несколько дней таких бомбардировок по фронту опаснее, чем весь ракетный удар по Украине. Поэтому, конечно, нам нужно нивелировать эту угрозу или как минимум получить разрешение на применение дальнобойного оружия, чтобы хотя бы увеличивать подлетное время для российских самолетов, а в идеале - иметь возможность их ликвидировать.

***Украинский центр безопасности и сотрудничества продолжает сбор средств для подразделения активных действий "Kraken" ГУР МО.

Спецназовцам для защиты брони нужны 2 ⁠станции РЕБ СИНИЦА версии 3.1.Сумма сбора - 342 300 грн.

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Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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