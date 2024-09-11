Маломуж ответил, передаст ли Иран России ракеты Zolfaghar

Если Тегеран поставит Москве ракеты Zolfaghar, то может получить удары по своим заводам по производству ракет и складам.

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Николай Маломуж ответил, передаст ли Иран ракеты Zolfaghar России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж оценил, насколько вероятно, что Иран предоставит стране-агрессору России дальнобойные ракеты Zolfaghar.

По словам Маломужа, мощные мировые игроки не заинтересованы в передаче подобных ракет РФ и в их наличии у Ирана.

Если Тегеран поставит Москве ракеты Zolfaghar, то может получить удары по своим заводам по производству ракет и складам.

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"Это нейтрализует потенциал Ирана в этих ракетах, которые он может использовать и сам (а для Ирана эти ракеты критически важны, потому что ему нужно защищаться от многих стран), и предоставлять России", - сказал Маломуж в интервью Главреду.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Маломуж добавил, что если эти ракеты будут переданы России, а она применит их против Украины, это будет прецедент, чтобы задействовать ресурсы оперативного предупреждения Ирана, а затем и сдерживающие – разведывательные и военные.

"Поэтому пока маловероятно, что Иран передаст России ракеты большого радиуса действия в ближайшее время", - считает генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

В Пентагоне также подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета была разработана на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" Ирана, по сути, путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена ​​как 300 км. Особенностью данного поколения стало совершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, относится к семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

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